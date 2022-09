Den Mobilfunk-Anbieter zu wechseln, wird immer einfacher. Eine detaillierte Analyse zeigt, welche Tarife zum jeweiligen Nutzungsverhalten passen.

Je präziser die Kenntnis über die eigene Nutzung, desto passender der Vertrag. (Foto: Getty Images) Mobilfunknutzerin

Wer den Mobilfunk-Anbieter wechseln wollte, musste lange Zeit die Kündigungsfristen genau im Blick behalten. Wurde der Zeitraum verpasst, konnten sich die Verträge ohne Vorwarnung automatisch verlängern – oft um zwölf Monate oder mehr. Diese Praxis ist seit März bei neu abgeschlossenen Verträgen nicht mehr möglich. Die Anbieter müssen ihre Kunden auf die Verlängerung hinweisen – und ihnen anschließend den monatlichen Ausstieg ermöglichen.

Seit Juli erleichtert der Gesetzgeber den Abschied vom Mobilfunkdienstleister zusätzlich. Unternehmen, die Verträge mit Verbrauchern abschließen, müssen nun einen Kündigungsbutton auf der Homepage einrichten. Das schürt den Wettbewerb. Die Wechselbereitschaft ist beträchtlich. In einer Umfrage der Marktforscher Yougov gaben jüngst 14 Prozent aller Mobilfunknutzer in Deutschland an, dass sie den Ausstieg erwägen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen