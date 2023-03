 Raumfahrt: Isar Aerospace sammelt 155 Millionen Euro ein und will Ende des Jahres starten

Der Zeitplan der deutschen Firma zum Erstflug ist ambitioniert. Mit dem zusätzlichen Geld sollen schon weitere Starts vorbereitet werden – langfristig sollen Raketen im Wochentakt starten.

Die Trägerrakete von Isar Aerospace soll bis zu 1000 Kilogramm in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen können. (Foto: Isar Aerospace) Spectrum-Rakete

Düsseldorf, Berlin, Frankfurt Der erste Raketenstart steht noch aus, doch das deutsche Raumfahrt-Start-up Isar Aerospace will schon jetzt massiv in zusätzliche Produktionskapazitäten investieren: „Wir wollen langfristig eine Rakete pro Woche bauen“, sagt Firmenchef Daniel Metzler im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Dafür nimmt seine Firma nun weitere 155 Millionen Euro auf, wie Isar Aerospace am Dienstag bekannt gegeben hat. Das Geld kommt unter anderem von dem israelischen Family-Office 7 Industries, der Wagniskapitalgesellschaft des Freistaats Bayern und Bestandsinvestoren. Über die Bewertung spricht das Unternehmen nicht, sie dürfte bei typischen Konditionen etwa 800 Millionen Euro betragen.

Seit der Gründung 2018 sind insgesamt etwa 305 Millionen Euro an Risikokapital in die Firma geflossen. Das macht Isar Aerospace zum derzeit bestfinanzierten Raketen-Start-up in Europa. Ob es auch das erste ist, das fliegt, wird sich bald zeigen.