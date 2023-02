Raumfahrt Raumschiff-Start-up sammelt 40 Millionen Euro ein

Düsseldorf Das deutsch-französische Raumschiff-Start-up „The Exploration Company“ ist eins der ambitioniertesten Raumfahrtprojekte Europas. Die ehemalige Innovationschefin der Airbus-Tochter Defence und Space, Hélène Huby, will mit dem Start-up einen Transportservice für Menschen und Materialien im Weltraum aufbauen. Dafür hat sie nun weitere 40 Millionen Euro von Wagniskapitalinvestoren eingesammelt.

Die Gründerin schreckt dabei auch nicht, dass das ebenfalls deutsch-französische Unternehmen Arianegroup unter dem Namen „Susie“ jüngst ein ähnliches Konzept vorgelegt hat. Huby hat die Konzernwelt verlassen, weil es ihr dort zu langsam voranging. Denn Staaten weltweit liefern sich derzeit ein Wettrennen ins Weltall wie zuletzt vor Jahrzehnten.

Europa aber droht in diesem Rennen den Anschluss zu verlieren. Zuletzt hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Weltraumpläne zurückgeworfen. Denn in Russland hat Europa nicht nur einen wichtigen Partner für solche Missionen verloren. Der Weltraum entwickelt sich mittlerweile sogar zum Gefechtsfeld.

„Der Krieg in der Ukraine hat in Europa ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass wir einen unabhängigen Zugang zum Weltraum brauchen“, sagt Huby. Das verschafft der Gründerin mehr Gehör bei potenziellen Investoren und Partnern. Für die meisten Start-ups hat der russische Angriffskrieg dagegen die Finanzierungsbedingungen verschlechtert.

„The Exploration Company“ will Europa die Fähigkeiten liefern, um im neuen „Space Race“ mithalten zu können. Die Raumkapseln des Unternehmens sind so konstruiert, dass sie samt Besatzung wieder in die Erdatmosphäre eintreten und sicher landen können. Zudem sollen sie an Raumstationen andocken, etwa um Astronauten mit Lebensmitteln, Material und Treibstoff zu versorgen. Beides kann Europa bisher nur mithilfe anderer Nationen wie Russland und den USA.

Huby: Raumkapsel-Technologien „für die Sicherheit Europas kritisch“

Hubys Firma könnte das schnell ändern: Der erste Testflug der Exploration-Kapsel „Nyx“ könnte noch in diesem Jahr stattfinden, kündigt sie an – sobald die Trägerrakete Ariane 6 startet: „Unsere ‚Baby-Kapsel‘ ist in einem Container verstaut und bereit zum Abflug.“

Ambitioniert sind die Pläne auch, weil das Start-up schnell das Vertrauen der staatlichen Weltraumagenturen gewinnen muss. Das ist in den USA zwar Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX gelungen. In Europa haben es sogenannte „New Space“-Start-ups gegen die etablierte Konkurrenz bisher hingegen schwer. Doch findet hier allmählich ein Umdenken statt.

So könnte es aussehen, wenn die Raumkapsel Nyx um die Erde fliegt. Raumkapsel

Seit Russland seine Sojus-Raketen vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana abgezogen hat, muss Europa andere Wege finden, Satelliten ins All zu bringen. Die europäische Weltraumagentur selbst sprach vor wenigen Tagen von „einer ernsthaften Krise des europäischen Trägerraketen-Sektors“.

Sorgen bereiten auch Warnungen aus Russland. Der Kreml hat mit dem Abschuss von US-Satelliten gedroht. Diese liefern den Ukrainern im Krieg wichtige Daten für die Kriegsführung.

>> Lesen Sie auch: Wer die meisten Raketen startet und wie voll der Orbit ist – drei Grafiken zur Raumfahrt

Für die Bundeswehr werde es zunehmend wichtiger, eigene Satelliten schützen zu können, sagte der Kommandeur des Weltraumkommandos, Generalmajor Michael Traut, vor wenigen Tagen bei der Handelsblatt-Konferenz „Sicherheit und Verteidigung“ in Berlin. Auch mit aktiven Maßnahmen. Konkreter wollte sich der Kommandeur nicht äußern.

Aber auch er misst Technologien aus dem New-Space-Sektor und den Plänen der Raumschifffirma Bedeutung bei: „Ziviler und militärischer Nutzen sind in keinem Umfeld wie in der Raumfahrt so eng verwoben“, sagt er. Sollte die Technologie absehbar vorhanden sein, werde dies „selbstverständlich zu konzeptionellen Überlegungen im Kontext Weltraumsicherheit führen“.

Weltraum wird zum Gefechtsfeld

Hélène Huby weiß um das militärische Interesse an ihren Technologien. „Wir entwickeln zwei Technologien, die für die Sicherheit Europas kritisch sind“, sagt sie. Die Fähigkeiten des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre und des Andockens an Satelliten aller Nationen seien hochsensibel. Konkreter will aber auch sie nicht werden.

Statt militärischer Überlegungen will sie betonen, dass die Kapsel auch Zusammenarbeit fördern könne: „Wir wollen in der Lage sein, an russische, chinesische, amerikanische Raumstationen anzudocken, um eine Brücke im Ökosystem zu bauen und europäische Werte von Kooperation und Nachhaltigkeit ins All zu bringen.“

Damit das gelingt, müssen als Erstes technische Meilensteine erreicht werden. 50 Mitarbeiter hat ihre Firma, davon die Hälfte in Bordeaux und die andere Hälfte in München.

Weltraumforschung als erschwinglicher Service. (Foto: Privat) Hélène Huby

Nach der „Baby-Kapsel“, die einen Durchmesser von 60 Zentimetern hat und 40 Kilogramm wiegt, soll das nächste Modell 2,5 Meter groß und 1,6 Tonnen schwer werden. Es soll 2026 auf eine mehrmonatige Mission mit Rückkehr zur Erde geschickt werden. Für 2028 plant Huby den ersten Flug einer Kapsel zum Mond.

2023 stehen Entscheidungen über bemannte Raumfahrt an

Aus eigener Kraft kann die Firma ihre Ziele dabei kaum erreichen. Matthias Wachter, der beim Industrieverband BDI die New-Space-Initiative leitet, hält einen Großauftrag der europäischen Weltraumorganisation Esa zur Entwicklung eines Raumschiffs für notwendig. Dazu müssten die Mitgliedstaaten ein eigenes Raumschiff aber überhaupt erst mal auf die Agenda setzen.

„Ohne eine politische Grundsatzentscheidung auf europäischer Ebene wird es in dem Bereich rein kommerziell sehr schwierig“, sagt Wachter. Zwar soll Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher für dieses Jahr eine Entscheidung anstreben. Doch: „In Deutschland liegt der Fokus eher auf Klima- und Nachhaltigkeitsmonitoring“, meint Wachter.

Der Industrievertreter sieht das kritisch. „Ohne ein eigenes Raumschiff bleibt Europa dauerhaft nur Mitfahrer anderer Akteure.“ Das sei vor allem im Hinblick auf das bevorstehende Ende der Internationalen Raumfahrtstation (ISS) im Jahr 2031 problematisch.

Denn bisher wird die ISS genutzt, um Kompensationsgeschäfte zu vereinbaren: So dürfe Europa für die US-Mondmission Artemis nur deshalb das wichtige Servicemodul beisteuern, weil es als Ausgleich zu den US-Investitionen in dieses Programm einen höheren Beitrag zur ISS leiste.

>> Lesen Sie auch: Mond-Mission mit deutscher Beteiligung: Die Bundesregierung strebt ins All

Doch bald würden die USA weitgehend auf private Raumstationen und Trägerraketen setzen. „Wir Europäer werden uns demnächst bei privaten US-Firmen einkaufen müssen, um unsere Astronauten ins All zu fliegen“, sagt Wachter. „So machen wir uns abhängig und finanzieren deren künftige Technologieentwicklung, während wir noch weiter zurückfallen.“

Noch kann Huby hoffen, dass auch die Verantwortlichen in Deutschland den „Sense of Urgency“ spüren – das Gefühl der Dringlichkeit, das Investorin Jenny Dreier beschreibt. Ihre schwedische Wagniskapitalfirma EQT Ventures führt zusammen mit dem französischen Fonds Red River West die Finanzierungsrunde an.

„Wir haben im vergangenen Jahr noch mal deutlich intensiver diskutiert, welche Technologien Europa braucht“, sagt sie. Ein Ergebnis sei die Entscheidung für das Investment in „The Exploration Company“: „Im Weltraum ist aus unserer Sicht eine Alternative zur US-Infrastruktur erforderlich.“

Mehr: Wer die meisten Raketen startet und wie voll der Orbit ist – drei Grafiken zur Raumfahrt