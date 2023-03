Raumfahrt Saudische und VAE-Investoren wollen offenbar bei SpaceX einsteigen

Ein saudi-arabischer Investmentfonds und ein Unternehmen aus Abu Dhabi planen wohl eine Investition in SpaceX. Dadurch wäre das Unternehmen etwa 140 Milliarden Dollar wert.

Das Unternehmen von Elon Musk könnte weitere Investorengelder erhalten. (Foto: AP) SpaceX

Kapitalgeber aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wollen sich einem Medienbericht zufolge am Weltraumunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk beteiligen. Eine Einheit des saudi-arabischen Investmentfonds und ein in Abu Dhabi ansässiges Unternehmen planen eine milliardenschwere Investition, berichtet die Technologie-Nachrichtenseite „The Information“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

Die Finanzierungsrunde werde den Wert des US-Raketenherstellers auf etwa 140 Milliarden Dollar steigern. SpaceX und Vertreter der mandatierten Bank Morgan Stanley haben demnach den Investoren mitgeteilt, dass die saudi-arabische Water and Electricity Holding Company, die zum Staatsfonds des Landes gehört, und Alpha Dhabi aus den VAE an der Finanzierungsrunde beteiligt sind.

SpaceX, der saudi-arabische Investmentfonds und Alpha Dhabi reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme.

