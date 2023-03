Raumfahrt US-Raketenhersteller Virgin Orbit muss 85 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen

Das Unternehmen des Milliardärs Richard Branson entlässt mehrere hundert Angestellte. Der Raketenhersteller ist nicht mehr in der Lage, Investitionen aufzubringen.

Das Unternehmen des US-Milliardärs Richard Bransons muss 85 Prozent seiner Belegschaft entlassen. (Foto: Reuters) Virgin Orbit-Hauptsitz

Washington Der US-Raketenhersteller Virgin Orbit gab am Donnerstag bekannt, etwa 85 Prozent seiner Belegschaft entlassen zu müssen. Dem Unternehmen zufolge war Virgin Orbit, das von Unternehmer Richard Bransons Virgin Group kontrolliert wird, nicht mehr in der Lage, neue Investitionen aufzubringen.

Etwa 675 Mitarbeiter würden ihren Arbeitsplatz verlieren, was für das Unternehmen mit Kosten in Höhe von bis zu 15 Millionen Dollar verbunden sei, so Virgin Orbit. Einem Sprecher des Raketenherstellers zufolge hatte man bereits am 15. März fast alle der 750 Mitarbeiter wegen einer „Betriebspause“ beurlaubt, während das Unternehmen nach einer finanziellen Rettungsleine suchte.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Entlassungen bis zum 3. April im Wesentlichen abgeschlossen sein werden. Die Aktien von Orbit Virgin fielen im nachbörslichen Handel um 38 Prozent.

Mehr: Isar Aerospace sammelt 155 Millionen Euro ein und will Ende des Jahres starten