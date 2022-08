Reality One Apple sichert sich offenbar Markenrechte für Datenbrille – steht eine Markteinführung bevor?

Düsseldorf Apple macht ein großes Geheimnis um neue Produkte – dass der Elektronikkonzern an einer vernetzten Brille arbeitet, hat er bislang nicht öffentlich bestätigt. Die Anzeichen für eine baldige Markteinführung verdichten sich aber: Ein Medienbericht deutet darauf hin, dass sich der Konzern mehrere Namen mit dem Begriff „Reality“, zu Deutsch: Wirklichkeit, markenrechtlich gesichert hat.

In mehreren großen Rechtsräumen, darunter die USA, die EU und Großbritannien, seien „Reality One“, „Reality Pro“ und „Reality Processor“ als Marken angemeldet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag.

Die Anträge habe nicht Apple selbst gestellt, sondern eine unbekannte Firma namens Immersive Health Solutions. Die Nutzung solcher indirekter Konstrukte entspreche aber dem üblichen Prozedere des iPhone-Herstellers.

Die Anmeldungen seien noch nicht angenommen worden, daher gebe es keine Garantie, dass Apple diese Namen für künftige Produkte verwenden werde, betont Bloomberg. Allerdings sind zuvor mehrere Hinweise darauf publik geworden, dass ein neues Betriebssystem für die Gerätekategorie „Reality OS“ heißen soll. Der Konzern selbst äußerte sich wie üblich nicht zu dem Bericht.

Die Namen dürften auf das anspielen, was Experten als Augmented Reality (AR) oder Extended Reality (XR) bezeichnen, zu Deutsch: erweiterte Realität. Gemeint ist Technologie, die das Bild der realen Umgebung um virtuelle Informationen ergänzt – zum Beispiel, wenn ein Mechaniker mittels einer Brille ein Handbuch ins Sichtfeld eingeblendet bekommt. Bei Virtual Reality (VR) wiederum wird der Nutzer über ein tragbares Konstrukt in eine vollständig virtuelle Welt versetzt.

Apple Glasses: Vage Hinweise von Tim Cook zur Datenbrille

Dass Apple an solchen Technologien arbeitet, gilt in der Branche als ausgemacht. Konzernchef Cook betont immer wieder, wie begeistert er über Augmented Reality sei. In einem Interview mit der chinesischen Zeitung „China Daily“ sagte er jüngst, dass es – wie bei jeder Technologie – zentral sei, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen: „Darauf konzentrieren wir uns jeden Tag.“

Details nannte Cook indes nicht. Das ist Teil einer Kommunikationsstrategie: Über Produkte, die sich in der Entwicklung befinden, schweigt das Management grundsätzlich. Damit heizt es die Spekulationen der Fans und Medien an, was in kostenloser Berichterstattung resultiert und die Fantasie der Aktionäre anregt.

Patentanmeldungen geben indes einen Einblick in die Arbeit der Entwicklungsabteilung. So hat Apple eine Luftkühlung für Bildschirme in Headsets entwickelt, ebenso ein Eingabegerät für Finger und eine Objekterkennung für Gegenstände.

Zudem hat sich der Konzern wichtige Komponenten und Technologien über Zukäufe verschafft. Auch in Deutschland, wo 2015 der Augmented-Reality-Spezialist Metaio einer Übernahme zustimmte, zur Überraschung der Kunden.

Der Elektronikhersteller stellt außerdem Softwareentwicklern Werkzeuge zur Verfügung, um AR-Anwendungen fürs iPhone zu entwickeln, beispielsweise für die dreidimensionale Erfassung von Räumen oder die Kombination von realen Bildern mit digitalen Inhalten. Diese Komponenten dürften auch für die Entwicklung von Software für Datenbrillen wertvoll sein.

Apple Glasses: Vorstellung von VR-Brille oder AR-Brille für 2023 erwartet

Der Bloomberg-Reporter Mark Gurman und der Analyst Ming-Chi Kuo, die bei Apple und im Umfeld des Konzerns als gut vernetzt gelten, erwarten eine Produktankündigung im kommenden Jahr. Das Management habe das Gerät bereits im Verwaltungsrat vorgeführt, heißt es bei der Nachrichtenagentur.

Sollte es so kommen, könnte der Elektronikhersteller der Produktkategorie zum Durchbruch verhelfen. Bislang sind Brillen für Augmented und Virtual Reality ein Nischenprodukt, der Marktforscher CCS Insight erwartet für 2022 einen Absatz von lediglich 14,3 Millionen Geräten. Angesichts der Einführung mehrerer smarter Brillen seien die nächsten zwölf Monate aber eine „sehr wichtige Periode“ für den Markt.

Besonders Facebook-Mutterkonzern Meta setzt große Hoffnungen in die Technologie. (Foto: AP) Spiel mit Virtual-Reality-Brille

Die größten Ambitionen hegt derzeit Meta, der Mutterkonzern von Facebook, der sich eigens umbenannt hat: Der neue Name spielt auf das Science-Fiction-Konzept des Metaverse an, also eine dreidimensionale virtuelle Welt. Eine aussagekräftige Marke ist eben nicht nur Apple wichtig.

