Rechenzentrumsbranche Digitale Infrastruktur: Übernahmen von Rechenzentren erreichen Rekordniveau

Der Diamant wirkt von außen eher unscheinbar. Schlichter Zweckbau, kaum Fenster, innen vollgestopft mit Servern. Es ist ein typisches Rechenzentrum von Datacenter One. Die Firma steht Finanzkreisen zufolge zum Verkauf unter dem Codenamen „Projekt Diamant“. Die Nachfrage ist hoch, vor allem seitens der Finanzinvestoren.

Ob „Projekt Diamant“ oder andere Deals: Private-Equity-Gesellschaften reißen sich derzeit um die Betreiber von Rechenzentren. „Die Rechenzentrumsbranche ist ein Magnet für Private Equity und Infrastrukturfonds geworden, insbesondere getrieben durch starkes Nachfragewachstum für Rechenkapazität und attraktive Renditen“, sagt Matthias Sahm von der Investmentbank Morgan Stanley. Sowohl die Anzahl der Transaktionen als auch das Dealvolumen seien zuletzt stark angestiegen, sagt Birger Berendes von der Bank of America. „Im ersten Halbjahr 2022 wurden rund 40 Milliarden US-Dollar an Transaktionen im Rechenzentrumsbereich angekündigt oder abgeschlossen“, so Berendes.

Laut Marktforscher Synergy Research zeichnet sich ab, dass 2022 das Rekordniveau des Vorjahres erreicht wird. Und das, obwohl die wirtschaftliche Unsicherheit gerade viele Geldgeber vorsichtig werden lasse, wie Chefanalyst John Dinsdale dem Handelsblatt sagte.

Das Interesse resultiert aus einem nachvollziehbaren Kalkül: Rechenzentren sind das Rückgrat der digitalen Infrastruktur. Im Zeitalter des Streamings und Onlinedatings, des autonomen Fahrens und der Industrie 4.0 dürfen die Betreiber auf stabile Renditen hoffen. Für die Beteiligungsbranche heißt das: Es gibt attraktive, weil langfristige Investments mit planbaren, vertragsbasierten Einkünften.

Deals im Wert von fast 50 Milliarden Dollar

Bis Ende August zählte Synergy Research in der Rechenzentrumsbranche 125 Deals im Wert von 29 Milliarden Dollar. Weitere 19 mit einem Volumen von 16,2 Milliarden Dollar sind bereits angekündigt, aber noch nicht abgeschlossen. Hinzu kommen immer wieder – zumeist kleinere – Transaktionen ohne lange Vorankündigung. Im vergangenen Jahr summierten sich die Deals auf 48,9 Milliarden Dollar.

Beteiligungsgesellschaften sind bei diesen Deals zu wichtigen Geldgebern geworden. Lag der Anteil an den Investitionen in der Periode von 2015 bis 2018 noch bei 42 Prozent, waren es im ersten Halbjahr mehr als 90 Prozent, wie Synergy Research ermittelt hat.

Ein typisches Beispiel: Der Rechenzentrumsbetreiber Switch hat den Konkurrenten Digital Bridge Group für elf Milliarden Dollar übernommen – mit Unterstützung des australischen Pensionsfonds IFM Investors, der auch mit der Deutschen Telekom beim Glasfaserausbau zusammenarbeitet.

In Deutschland sind die Deals kleiner, aber nicht unbedingt unattraktiver. Bei Datacenter One hat Private-Equity-Eigner Star Capital eine Handvoll Bieter in die finale Runde genommen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Nur wer mehr als 300 Millionen Euro bot, kam weiter.

Die Firma sollte nach Verkäuferangaben 2023 auf ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 15 Millionen Euro kommen, nach Schätzung von Bietern aber auf deutlich weniger. Die Bewertung liegt also mindestens beim Zwanzigfachen des Ebitda, was von der Attraktivität zeugt.

Andere Deals im Telekommunikationssektor, etwa für Glasfaser- oder Mobilfunktürme, erzielen im Schnitt niedrigere Bewertungen. Wie schnell es zu einem Abschluss der Transaktion kommt, ist aber unklar. Derzeit liegen die Bewertungen von Verkäufer und möglichen Käufern noch auseinander.

Datacenter One ist nicht der einzige Rechenzentrumsanbieter, der derzeit in Deutschland auf dem Markt ist. Unter dem Projektnamen „Falke“ bietet Investor Emeram Capital derzeit die unter dem Namen First Colo laufenden Rechenzentren seiner Digitalisierungsfirma Diva-E an. Star Capital und Emeram lehnten Stellungnahmen ab.

Drei Bieter hatten es Finanzkreisen zufolge in die letzte Runde geschafft, einer wurde bereits für exklusive Gespräche ausgewählt. Bis Ende des Monats könnte ein Kaufvertrag unterschrieben sein, wobei die Firma mit knapp 150 Millionen Euro bewertet werden könnte.

Anfang des Monats hatten die Investoren Digital Transformation Capital Partners (DTCP) und Art-Invest Real Estate die Mehrheit am Frankfurter Rechenzentrumsbetreiber Maincubes erworben und Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro in den nächsten Jahren angekündigt. „Der europäische Rechenzentrenmarkt wird aktuell von Anbietern aus den USA und Asien dominiert“, hatte DTCP-Partner Waldemar Maurer erklärt. Maincubes habe das Potenzial, sich als führender europäischer Spieler zu etablieren.

Weitere Deals der vergangenen Monate waren der Kauf von Akquinet im Frühjahr durch die Deutsche Beteiligungs AG und vor einem Jahr der Erwerb der Block.one-Rechenzentren durch Northern Data für 365 Millionen Euro.

Datenvolumen verdreifacht sich bis 2025

Der Trend dürfte so schnell nicht abreißen. Infolge der digitalen Transformation müssen Unternehmen immer größere Datenmengen verarbeiten – ob für soziale Medien oder Onlineshops, die Steuerung von Logistikketten oder das Training von Algorithmen. Der Marktforscher IDC schätzt, dass sich das Volumen im Zeitraum von 2020 bis 2025 fast verdreifacht. „Für Investments in die Branche wurde viel Geld eingesammelt, die Übernahmeziele sind rar gesät“, sagt ein auf die Branche fokussierter Berater. Das treibe die Preise.

Kurz: Ohne Rechenzentren geht heute nicht mehr viel, sie sind die Fabriken des Digitalzeitalters.

In der Branche haben sich verschiedene Geschäftsmodelle etabliert – von der Vermietung von Stellplatz in einer Halle mit Strom, Kühlung und Sicherheit, „Colocation“ genannt, bis zur Bereitstellung von Speicher, Rechenleistung und anderen Cloud-Diensten bei Konzernen wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft und Google, in der Branche aufgrund ihrer Größe als Hyperscaler bezeichnet.

Um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, müssen die Betreiber jedoch massiv in neue Standorte investieren. Die hohen Investitionen können die meisten nicht allein aufbringen. Selbst große Anbieter wie Equinix und Digital Realty seien auf Partner angewiesen, wenn sie ihre Bilanz nicht zu stark belasten wollten, sagt Synergy-Research-Analyst Dinsdale.

Die Private-Equity-Gesellschaften wiederum hoffen dank mehrjähriger Mietverträge auf langfristige und stabile Erträge. Ähnlich wie bei Glasfaser- oder Mobilfunknetzen übrigens, die ebenfalls ein Investitionsschwerpunkt sind.

Shortseller wettet gegen den Trend

Alle Anbieter investieren derzeit massiv, um ihr Netzwerk an Rechenzentren auszubauen. Die großen Konzerne tragen besonders dazu bei. Sie bauen zwar viele Standorte selbst, die Hälfte aber wird dazugemietet.

Für Käufer von Rechenzentren bestünden aber auch Risiken, sagt Malte Abrams von der Investmentbank Houlihan Lokey. „Investoren müssen sich fragen, was im Rechenzentrum gehostet wird und ob das in die Public Clouds der Hyperscaler abwandern könnte.“

Davor hatte kürzlich auch der bekannte Shortseller Jim Chanos gewarnt. Die großen Cloud-Konzerne könnten klassischen Rechenzentrumsbetreibern wie Equinix und Digital Realty Trust mit ihren eigenen Bauaktivitäten zunehmend Konkurrenz machen. „Die Geschichte ist, dass die Cloud zwar wächst, aber ihr Feind ist, nicht ihr Geschäft“, sagte er der „Financial Times“. Mit den „drei grausamsten Wettbewerbern der Welt“ zu tun zu haben, sei ein großes Problem. Ob die Deals zu glänzenden Ergebnissen führen wie mit „Projekt Diamant“ erhofft, muss sich noch zeigen.

