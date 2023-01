Reed Hastings Der Mann, der das Streaming erfand, tritt nun als Netflix-Chef ab

Beim Streamingpionier Netflix geht eine Ära zu Ende: Gründer Hastings zieht sich als CEO zurück. Seine beiden Nachfolger stehen vor schwierigen Aufgaben.

Der Netflix-Mitgründer gibt seinen Rücktritt bekannt. (Foto: Reuters) Reed Hastings

New York, Düsseldorf Zuerst verdiente Netflix-Co-Gründer Reed Hastings sein Geld mit dem Versand von DVDs. Doch der Manager erkannte frühzeitig das Potenzial von Streaming. 2007, zehn Jahre nach der Firmengründung, machte er Netflix zu einem Streaming-Anbieter. Später produzierte der Konzern auch eigene Inhalte.

Damit revolutionierte Hastings die gesamte Medienbranche. Videos auf Abruf sind heute nicht mehr wegzudenken. Weil das Unternehmen aus Los Gatos in Kalifornien über Jahre rasant wuchs, veranlasste das zahlreiche Konkurrenten, Milliarden in vergleichbare Angebote zu investieren. Heute hat Netflix mit Disney und Amazon starke Wettbewerber. Auch deutsche TV-Sender investieren mittlerweile verstärkt in Streaming.

Nun endet eine Ära im Streaming-Geschäft. Nach zwei Dekaden an der Spitze des Pioniers tritt der 62-Jährige als CEO zurück und konzentriert sich nun auf die Rolle als Chef des Verwaltungsrats – eine Position, mit der er weiter großen Einfluss hat.