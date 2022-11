Reisevermittlung „Die Leute wollen weiter reisen“ – Airbnb-Chef schließt Entlassungen aus

Der Airbnb-Gründer vermietet nun auch in seinem eigenen Haus in San Francisco ein Zimmer.

New York Die Reiseplattform Airbnb geht nicht davon aus, vom Abschwung am Tech-Markt in Mitleidenschaft gezogen zu werden. „Natürlich schwächt sich das wirtschaftliche Umfeld gerade ab. Aber zwei Sachen bleiben wahr: Die Leute wollen weiter reisen. Und die Gastgeber wollen sich weiterhin etwas dazuverdienen“, sagte Airbnb-Chef Brian Chesky im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die Folge: Während andere große Tech-Unternehmen gerade Mitarbeiter entlassen, schließt Chesky einen personellen Kahlschlag bei Airbnb aus. „Ich habe unseren Mitarbeitern gesagt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen.

Es wird keine Entlassungen geben. Die letzten Entlassungen hatten wir 2020 in der Covid-Pandemie, dabei bleibt es.“ Airbnb habe zuletzt nur im moderaten Rahmen neue Leute eingestellt: „Wir sind diszipliniert und effizient.“

Der Zimmervermittler hat ein Rekordquartal hinter sich. Denn der Reiseboom im Sommer nach dem Wegfall der meisten Covid-Maßnahmen hat für einen Umsatzsprung von einem knappen Drittel auf 2,9 Milliarden Dollar gesorgt. Der Gewinn stieg um knapp die Hälfte auf 1,2 Milliarden Dollar. Für das Schlussquartal rechnet Airbnb mit einem Umsatzrückgang auf 1,9 Milliarden Dollar, unter anderem aufgrund des starken Dollars.

Chesky setzt nun darauf, neue Gastgeber auf die Plattform zu bringen. Sein Argument: Durch die Vermietung von Wohnraum sollen Airbnb-Gastgeber die hohe Inflation besser bewältigen können. 46 Prozent der vier Millionen Airbnb-Gastgeber weltweit hätten Geld aus der Vermietung genutzt, um die steigenden Energie- und Lebenshaltungskosten zahlen zu können, rechnet der Gründer vor. „Je schlechter es der Wirtschaft geht, desto eher sind Leute interessiert daran, Wohnraum zu vermieten“, so Chesky.

Neue Werkzeuge für Gastgeber

Airbnb stellte am Dienstag in New York Ideen vor, mit denen die Plattform neue Gastgeber gewinnen und Vermittlungsgeschäft antreiben will. So soll ein Algorithmus Gastanfragen auf potenziell gefährliche Muster überprüfen, etwa Last-Minute-Reservierungen für lediglich eine Nacht von frisch angemeldeten Nutzern.

Die Versicherungssumme für Gastgeber wird auf drei Millionen Dollar verdreifacht. Und die Identitätsprüfung wird auf die 35 beliebtesten Länder ausgeweitet.

Ein neues Feature namens Airbnb Set-up verbindet Interessenten, die Wohnraum anbieten wollen, mit sogenannten Superhosts, also erfahrenen Airbnb-Gastgebern. Diese geben Tipps bei der Einrichtung des Profils und sollen nach der Vorstellung von Airbnb auch über die lokale Gesetzeslage aufklären.

„Unterkünfte werden an 100.000 Orten weltweit auf Airbnb angeboten“, sagt Chesky. „Die lokalen Gesetze sehen an jedem Ort anders aus. Superhosts helfen neuen Gastgebern, diese zu verstehen.“

Die 2008 in San Francisco gegründete Plattform war im Dezember 2020 an die Börse gegangen. Ihr Rekordhoch von 212 Dollar im Februar 2021 hat die Aktie nicht mehr erreicht, seit dem Sommer dümpelt der Kurs bei um die 100 Dollar. Chesky hält das für unterbewertet: „Wir produzieren mehr freien Cashflow in Prozent des Umsatzes als fast jedes andere Unternehmen im Silicon Valley: 40 Prozent.“

Airbnb habe bereits Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar zurückgekauft. Das beschlossene Aktienrückkaufprogramm von insgesamt zwei Milliarden Dollar setze man weiter um, so Chesky. Dividendenpläne gebe es derzeit nicht.

Charmeoffensive gegenüber der Politik

Airbnb wird seit Langem vorgeworfen, Wohnraum in gefragten Großstädten zu verknappen und so die Mietpreise in die Höhe zu treiben. Laut einem neuen Gesetzentwurf der EU sollen Städte mehr aggregierte Daten von Airbnb und anderen Anbietern erhalten. Kurzzeitvermietungen über Airbnb, Booking.com und Co. machten ein Viertel aller Touristenunterkünfte aus, so eine EU-Sprecherin, gleichzeitig agierten sie oft unter dem Radar.

Künftig sollen Gastgeber in der EU ihre Unterkünfte bei den Behörden anmelden. In einzelnen europäischen Städten, darunter Amsterdam, Hamburg und Berlin, gibt es eine Registrierungspflicht bereits, wenn auch nicht immer in digitaler Form. Wer nicht mitmacht, riskiert Strafen.

Airbnb-Gründer Chesky begrüßt derlei Vorstöße: „Wir hoffen seit Langem auf eine einheitliche, digitale Registrierungspflicht für Gastgeber.“ Bisher gebe es „zersplitterte, uneinheitliche Regelungen von Stadt zu Stadt. Wenn es ein standardisiertes, leicht verständliches System gäbe, wäre das gut.“

Chesky betont, dass man seit Jahren auf Dialog und Kooperation mit der Politik setze. Das unterscheide Airbnb von anderen stark gewachsenen Plattformen wie etwa Uber. Der Fahrdienstleister hatte bei seiner Expansion wiederholt Gesetze missachtet; der mit einer Reihe an Skandalen aufgefallene Gründer Travis Kalanick musste das Unternehmen verlassen.

„Wir hatten in der Anfangszeit sicherlich einen etwas anderen Ansatz. Wenn Travis Verteidigungsminister war, war ich Außenminister“, sagt Chesky. Es sei öffentlich bekannt, dass Uber „eine Menge an Schlachten“ geführt habe. Rechtliche Auseinandersetzungen habe man bei Airbnb immer als Mittel der letzten Wahl gesehen. „Bei Uber waren sie oft das Mittel der ersten Wahl.“

Früh sei Airbnb auf Regulierungsbehörden zugegangen, habe zugehört. „Alle waren nervös, weil wir neu waren. Manchmal verstanden sie unser Modell nicht. Wir haben viel erklärt und konnten oft die Bedenken ausräumen“, sagt Chesky.

Blick der Analysten

Der Blick der Analysten fällt nüchterner aus. Die Experten der US-Bank Goldman Sachs fürchten eine „mögliche Wachstumsverlangsamung bis 2023.“ Mit Blick auf 2023 zeigen sie sich „weiterhin besorgt“, dass die Nachfrage nach Reisen wieder zurückgehen könnte. Unklar sei auch, wie „ein Umfeld nach der Pandemie aussehen könnte“, etwa, was das hybride Arbeiten angehe. Goldmans Preisziel liegt bei 98 Dollar, das von JP Morgan bei 105 Dollar.

Geht es nach Catherine Powell, der Leiterin der weltweiten Gastgebersparte von Airbnb, dann soll das veränderte Reiseverhalten dem Konzern in die Karten spielen. „Viele Arbeitnehmer können heute überall auf der Welt leben und arbeiten, zumindest auf Zeit. Airbnb macht es möglich.“

Dabei entfernt sich die Plattform nach Ansicht langjähriger Nutzer zunehmend vom ursprünglichen „Bed and Breakfast“-Gedanken. Im Internet beschweren sich treue Nutzer darüber, dass zunehmend gewerbliche Anbieter Privatgastgeber verdrängen.

Powell hält dagegen: „Die meisten der Gastgeber sind Privatpersonen, ganz normale Menschen.“ Die Zahl der neu inserierten Privatzimmer sei binnen Jahresfrist um über 30 Prozent gestiegen. Und künftig könnte es ein neues Feature geben: etwa einen Haken für Angebote mit anwesenden privaten Gastgebern.

Chesky jedenfalls will mit gutem Beispiel vorangehen: Ab 2023 will der Gründer ein Zimmer in seinem Privathaus in San Francisco auf Airbnb offerieren. Fürchtet er nicht, dass Journalisten sich einbuchen und sein Büro durchstöbern? „Ich muss ihre Anfrage ja nicht annehmen“, sagt Chesky.

