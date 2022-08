Rezession Talfahrt der Chipindustrie: Kein gutes Zeichen für die Weltwirtschaft

München Ohne Chips rollt kein Auto, hebt kein Flugzeug ab, köchelt keine Kaffeemaschine. Kaum eine Industrie kommt ohne die elektronischen Bauteile aus. Seit einigen Wochen ordern die Kunden allerdings deutlich weniger Halbleiter. Experten sind alarmiert, denn das könnte auf eine weltweite Rezession hindeuten.

„In der Vergangenheit hat der gleitende Dreimonatsdurchschnitt der Chipverkäufe ganz passabel mit der Entwicklung des weltweiten Bruttoinlandsprodukts korreliert“, sagt Peter Fintl, Halbleiterexperte der Beratungsgesellschaft Capgemini. Da die Bauelemente in vielen Produkten eine immer größere Rolle spielten, seien sie als Gradmesser für die Entwicklung der Weltwirtschaft zuletzt noch wichtiger geworden.

Wenn Fintl recht behält, kühlt sich die Weltwirtschaft in nächster Zeit ab. Einige der größten Chipfirmen der Welt berichteten jüngst von überraschend schlechten Geschäften. Der langjährige Branchenprimus Intel fuhr im zweiten Quartal einen Verlust von einer halben Milliarde Dollar ein.

Nvidia, der wertvollste Chiphersteller der Welt, verfehlte im jüngsten Quartal ebenfalls deutlich die eigene Prognose. Damit nicht genug: Der amerikanische Speicherchipspezialist Micron warnte vor einem schwachen nächsten Quartal. Chinas größter Halbleiteranbieter SMIC teilte mit, dass Kunden aus der Unterhaltungselektronik ihre Bestellungen einfrören, also etwa Smartphone-Hersteller.

Aber stürzt deshalb gleich die Weltkonjunktur ab? „Seit Anfang der 2000er-Jahre gab es eine stetig zunehmende Korrelation zwischen dem Wachstum der Halbleiterbranche und dem Wachstum der Weltwirtschaft“, sagt Ondrej Burkacky von der Beratungsgesellschaft McKinsey.

Corona ließ die Chipbranche abheben

Mit der Coronapandemie habe sich das allerdings geändert: „Während die Weltwirtschaft einbrach, legte die Halbleiterbranche weiter deutlich zu.“

Die Chiphersteller verzeichneten 2020 ein Umsatzplus von rund sieben Prozent, gleichzeitig ging es mit der Weltwirtschaft mit minus drei Prozent so stark bergab wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Vergangenes Jahr indes wuchsen sowohl die Weltwirtschaft als auch Chipindustrie außergewöhnlich stark.

Vor Corona sei die Chipindustrie der globalen Konjunktur etwa sechs Wochen vorausgeeilt, so der Branchenverband ZVEI. Ob das inzwischen wieder gilt, ist unklar. Es spricht aber einiges dafür, dass die Chipindustrie die Entwicklung der Weltwirtschaft wieder vorwegnimmt – womöglich noch mehr als früher.

Denn die Abnehmer haben aus den Lieferengpässen der vergangenen zwei Jahre Konsequenzen gezogen. „Die Kunden bestellen jetzt deutlich längerfristiger“, sagt Peter Schiefer, Chef der Autodivision des Münchener Halbleiterherstellers Infineon.

Falls die Chipindustrie nach wie vor ein Frühindikator für die Weltwirtschaft ist, steht eher eine Eintrübung denn ein Absturz bevor. Denn es zeige sich derzeit ein differenziertes Bild der Branche, so Berater Fintl. Bei Speicherchips sei die Nachfrage zuletzt kräftig gesunken. Sie werden vor allem für Smartphones und Computer eingesetzt. Halbleiter für die Autobranche und andere Industrien hingegen seien weiter gefragt.

Lieferengpässe: Gute Nachrichten für Autohersteller

„Die Verbraucher und Teile professioneller IT-Anwender bereiten sich auf schwierige Zeiten vor, beziehungsweise sind schon in diesen“, ergänzt Klaus Schmitz, Partner von Arthur D. Little. Daher gehe der Absatz von Prozessoren für Computer und Mobiltelefone zurück.

Gleichzeitig verfüge die Industrie aber über hohe Auftragsbestände – und könnte davon profitieren, dass Chips jetzt leichter verfügbar seien. Vielerorts standen in den vergangenen zwei Jahren die Bänder still, weil die Bauteile gefehlt haben. Nicht zuletzt die für Deutschland wichtige Autoindustrie ist weiterhin vom Halbleitermangel betroffen. Werden die Automarken nun wieder zuverlässiger mit Chips versorgt, könnte dies für zusätzliches Wirtschaftswachstum sorgen.

An der Börse haben sich Chippapiere nach Ansicht von Schmitz in den vergangenen fast drei Jahrzehnten in der Regel genauso wie der gesamte Markt entwickelt. Mit zwei Ausnahmen: während des Dotcom-Booms zum Jahrtausendwechsel und seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts. In den letzten Jahren ist der Philadelphia Semiconductor Index, kurz SOX, der größten in den USA notierten Chipaktien deutlich stärker gestiegen als der breit gefächerte Dow-Jones-Index.

Chipaktien fallen stärker als der Markt

Seit vergangenem Herbst ist der SOX nun aber kräftig gefallen, und zwar wesentlich mehr als der Dow Jones. Das Minus des SOX beträgt seit Mitte November rund ein Viertel, der Dow Jones hat im selben Zeitraum weniger als zehn Prozent verloren.

„Aus dem Rückgang der Bewertungen kann nicht eins zu eins auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung geschlossen werden, weil sich die Chipaktien seit etwa fünf Jahren massiv von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entkoppelt haben“, meint Schmitz. Dennoch: Der aktuelle Rückgang der Chip-Bewertungen sei natürlich auch ein Spiegelbild des schwächeren Geschäfts der Hersteller.

Viele Chiphersteller sind momentan verhalten optimistisch. Vincent Roche, Chef von Analog Devices: „Während sich die wirtschaftliche Unsicherheit allmählich auf die Buchungen auswirkt, übertrifft die Nachfrage weiterhin das Angebot, was zu einem höheren Auftragsbestand führt.“ So wie der US-Konzern können viele Halbleiterproduzenten noch immer nicht alle Kundenwünsche fristgerecht bedienen.

Die derzeitigen Prognosen gingen noch von einem Wachstum der Chipindustrie in diesem und im nächsten Jahr aus, meint Berater Fintl. So haben die Marktforscher von Gartner ihre Vorhersage für das laufende Jahr zwar halbiert. Die Amerikaner rechnen aber noch immer mit einem Umsatzplus von rund sieben Prozent.

Die Prognosen sind zu optimistisch

Fintl glaubt nicht daran: Das sei unwahrscheinlich angesichts der Gaskrise in Europa, des Streits zwischen den USA und China, der Lockdowns in der Volksrepublik und der hohen Inflation.

Digitalisierung und Energiewende sorgten zwar für eine höhere Chip-Nachfrage. Unterm Strich wögen die weltwirtschaftlichen Risiken für die Branche aber schwerer.

Die Experten von Gartner rechnen für 2023 mit einem Minus der Chipbranche von knapp drei Prozent. Egal, wie eng die Korrelation sein mag: Für die Weltwirtschaft verheißt das nichts Gutes.

