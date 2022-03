Russische Staatszensur Anonymous will Russen per Google Maps über Ukraine-Krieg aufklären

Der russische Staat zensiert freie Berichterstattung. Doch mit Google-Maps-Bewertungen will das Hackerkollektiv Anonymous Russen über das Geschehen in der Ukraine informieren.

Per Google-Bewertungen sollen Menschen in Russland über den Ukraine-Krieg informiert werden. Google-Maps-Screenshot

Düsseldorf Freie Berichterstattung ist in Russland spätestens seit der Invasion der Ukraine durch russische Truppen nicht gegeben. Die Zensurbehörde Roskomnadzor verbietet etwa das Wort „Krieg“ in Berichten über den Ukraine-Krieg, die Staatsmedien sprechen stattdessen von einer „Militäroperation“.

Regierungskritischen Medien wie dem Radiosender Echo Moskau oder dem Online-Sender TV Doschd verbietet die russische Regierung die Ausstrahlung ihrer Programme sogar vollständig. Der Kreml versucht so, die russische Kriegspropaganda als einzige Informationsquelle für die russische Bevölkerung zu etablieren.

Anonymous: Über Google Maps russische Bevölkerung aufklären

Die Hackergruppe Anonymous hat deshalb dazu aufgerufen, die Menschen in Russland auf einem anderen, niederschwelligen Weg zu erreichen: mit Google-Maps-Bewertungen. Die Idee soll einfach und wirkungsvoll zugleich sein, denn den Kartendienst Google Maps kann Russland kaum zensieren.

„Geht auf Google Maps. Geht nach Russland. Findet ein Restaurant oder Geschäft und schreibt eine Bewertung. Wenn ihr schreibt, erklärt, was gerade in der Ukraine passiert“, fordern die Hacker in einem Tweet und empfehlen eine Fünf-Sterne-Bewertung mit einem passenden Text. Dem Anonymous-Account folgen knapp 7,5 Millionen Twitter-Nutzende.

Erste Nutzer folgen dem Anonymous-Aufruf auf Google-Maps

Viele folgen dem Aufruf offenbar. Sowohl in den Metropolen Moskau und St. Petersburg als auch in der Stadt Belgorod, die nahe der Ukraine liegt, finden sich Bewertungen auf Google Maps, die nichts mit einem Restaurantbesuch zu tun haben.

„Was tut ihr, um den Mord an Ukrainern zu verhindern und eure Wirtschaft zu retten?“, schreibt ein Google-Maps-Nutzer über die Bar „Prechistenka Pab“ in Moskau. Das Café „Domino“ in Belgorod wird mit einem Foto von Kriegstrümmern so bewertet: „Sehen Sie sich an, was Putin tut. So sieht die Ukraine im Moment aus. Die ganze Welt hat sich von Russland abgewandt. Stehen Sie auf und helfen Sie, dem ein Ende zu setzen!“

Google-Konkurrent könnte Aktion im Weg stehen

Ob die von Anonymous befeuerte Aktion bei der russischen Bevölkerung ankommt, ist fraglich. Google hat mit der Suchmaschine Yandex einen starken Konkurrenten in Russland. Zudem werden standardmäßig nicht die neusten Bewertungen angezeigt, sondern jene, die Google für besonders relevant hält. Nur per Klick lässt sich nach den neusten Kommentaren suchen.

