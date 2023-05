Sam Altman OpenAI-CEO: Künstliche Intelligenz sollte reguliert werden wie Atomwaffen

San Francisco Nach Einschätzung von OpenAI-CEO Sam Altman ist Künstliche Intelligenz (KI) so mächtig, dass sie reguliert werden sollte wie Atomwaffen. „Wir brauchen eine globale Kontrollinstanz“, forderte Altman am Mittwoch. Unter ihm hatte das Start-up OpenAI das Sprach-KI-System ChatGPT vorgestellt und damit das globale Wettrennen um Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz angeheizt.

„Ich würde mir etwas Vergleichbares zur Atomenergiebehörde für Künstliche Intelligenz wünschen“, sagte Altman bei einer Diskussionsrunde während der Jahreskonferenz des Zahlungsabwicklers Strip in San Francisco. Seit dem Jahr 1945 sei keine Atombombe mehr als Waffe eingesetzt worden. „Das hätte damals wohl kaum jemand für möglich gehalten“, sagte Altman. Dieser Erfolg sei auch der Atomenergiebehörde IAEA zu verdanken.

Die in Wien ansässige Behörde wurde 1957 gegründet, ihr gehören mehr als 150 Länder an. Die Organisation entsendet Inspektoren in Länder, die nukleares Material zur Energiegewinnung nutzen. Sie hat Sicherheitsvorgaben für den Einsatz und die Verwendung des nuklearen Materials aufgestellt und überprüft sie. Damit will sie auch sicherstellen, dass das Wissen aus der Atomenergie nicht zu militärischen Zwecken verwendet wird, um etwa Atombomben zu bauen.

Microsoft integriert viele OpenAI-Technologien

OpenAI gilt als führender Anbieter für Sprachmodelle auf Basis Künstlicher Intelligenz. Altman hatte die Firma bei der Gründung 2015 finanziell unterstützt und im Jahr 2019 den CEO-Posten übernommen. Ursprünglich war OpenAI als gemeinnützige Stiftung gegründet worden, Altman baute jedoch eine kommerzielle Tochtergesellschaft auf, die gegen Geld Zugang zu den KI-Systemen des Unternehmens bietet.

Etliche Firmen setzen die KI-Systeme von OpenAI ein. Zu den engen Partnern zählt der Hard- und Softwareentwickler Microsoft, der laut Branchenschätzungen rund 13 Milliarden Dollar in OpenAI investiert hat. Microsoft integriert die KI-Systeme von OpenAI derzeit in nahezu alle seine Produkte.

Experte: KI könnte ein mächtiges Werkzeug für Terroristen sein

Datenschützer wie KI-Experten warnen seit Monaten vor einem Missbrauch der Technologie. So könnten etwa Wahlen durch millionenfach verbreitete Falschinformationen manipuliert werden, kritisierte der Cybersicherheitsexperte Bruce Schneier. Zudem könnten die KI-Systeme ein mächtiges Werkzeug in der Hand von Terroristen sein.

Die EU bereitet gerade ein Gesetz zur Regulierung von KI vor. Der derzeit vom EU-Parlament diskutierte Entwurf des „AI Act“ sieht eine Einstufung nach Risikograd vor. So soll KI zur Personalgewinnung oder zum Betrieb kritischer Infrastruktur als hochriskant („high risk“) eingestuft werden.

Entwickler und Anwender werden dadurch verpflichtet, die Funktionsweise ihres Systems eng zu überwachen. In niedrigeren Risikoklassen gibt es geringere Anforderungen.

OpenAI-Chef Altman: Universelle KIs bis Ende des Jahrzehnts

Derzeit gebe es gewaltige Entwicklungssprünge bei Künstlicher Intelligenz, sagte Altman. Er erwarte, dass es zum Ende der Dekade eine „Artificial General Intelligence“ (AGI) geben werde. Das ist ein unter KI-Experten seit Jahrzehnten geläufiger, bislang jedoch nur theoretisch verwendeter Begriff. Er bezeichnet eine KI, die jede intellektuelle Aufgabe verstehen und meistern kann, zu der auch ein Mensch fähig ist.

Altman definierte AGI als ein System, das wissenschaftlichen Fortschritt dramatisch beschleunigen könne. Einschränkend fügte er jedoch hinzu, dass das System seiner Erwartung nach nicht vollständig autonom operieren werde.

Die interessantesten neuen Entwicklungen in der Anwendung von Künstlicher Intelligenz machte Altman in zwei Bereichen aus. Erstens im Bildungssektor: Hier könne KI als Lernhilfe eingesetzt werden, die Lehrinhalte auf jede Schülerin und jeden Schüler zuschneidet. Zweitens forderte Altman eine bessere Interaktion mit KI-Systemen: „Wir müssen vom Chatbot wegkommen.“ Konkrete Beispiele dafür nannte er jedoch nicht.

