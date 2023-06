 SAP-Chef Christian Klein: „KI braucht klare Spielregeln“

SAP entwickelt einen KI-Assistenten für seine Geschäftssoftware. Der CEO verspricht einen „Wachstumstreiber für SAP“ – und träumt von einer KI für sein Wochenende.

Der Manager ist überzeugt, dass künstliche Intelligenz den Umgang mit SAP-Software fundamental verändern wird. (Foto: Bert Bostelmann / bildfolio für Handelsblatt) SAP-Chef Klein

Düsseldorf SAP will mit der neuen Generation Künstlicher Intelligenz (KI) digitale Assistenten entwickeln. Diese könnten in Programmen für die Steuerung von Geschäftsprozessen – im Fachjargon ERP – Fragen zu Geschäftsdaten beantworten und Handlungsempfehlungen geben, sagte Vorstandssprecher Christian Klein dem Handelsblatt: „Generative KI wird fundamental verändern, wie Menschen mit unserer Software arbeiten.“

Als weiteren Schwerpunkt bezeichnete Klein eine weitreichende Automatisierung von Geschäftsprozessen, beispielsweise im Personalwesen. „Künftig soll das System in der Lage sein, sich selbst zu konfigurieren und Arbeitsschritte zu automatisieren“, stellte er in Aussicht. Die SAP-Tochterfirma Signavio arbeitet in diesem Bereich mit dem Start-up Aleph Alpha zusammen.

