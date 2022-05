SAP-Hauptversammlung Wiederwahl mit Widerwillen: SAP-Aktionäre stimmen noch einmal für Aufsichtsratschef Plattner

Auf der digitalen Hauptversammlung fordern die Anteilseigner eine Nachfolgeregelung für den 78-Jährigen. Der SAP-Gründer beteuert, dass die Übergabe begonnen hat.

Vorstandssprecher Christian Klein (l.) und Aufsichtsratschef Hasso Plattner stellen sich den Fragen der Aktionäre. (Foto: via REUTERS) SAP-Hauptversammlung

Düsseldorf Als die Frage wieder aufkommt, zum dritten oder vierten Mal, schnauft Hasso Plattner in sein Mikrofon. Das Thema nervt ihn, das ist am Mittwoch zu spüren: „Wie wird die Übergabe des Aufsichtsratsvorsitzes in den nächsten 24 Monaten aussehen?“, will ein Aktionärsvertreter auf der digitalen Hauptversammlung wissen. Der Chefaufseher setzt an: „Wie ich bereits in meiner Rede angesprochen habe …“

Als technischer Vordenker prägt er SAP seit 50 Jahren, bis heute hat er als Aufsichtsratschef des Dax-Konzerns eine mächtige Position inne. Mit 78 Jahren ist er allerdings älter, als es die eigene Satzung vorsieht und einige prominente Investoren für akzeptabel halten.