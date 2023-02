SAP Punit Renjen wird Nachfolger von Aufsichtsratschef Hasso Plattner

Düsseldorf Im Aufsichtsrat von SAP steht ein Generationswechsel an: Punit Renjen, bis Ende 2022 Chef von Deloitte, soll die Leitung übernehmen. Das Gremium hat den 62-Jährigen am Mittwochabend für die Wahl auf der Hauptversammlung nominiert und als designierten Vorsitzenden vorgeschlagen.

Er soll nach einer Übergangszeit auf Hasso Plattner folgen, dessen Amtszeit im Mai 2024 endet. Der jüngste der fünf SAP-Mitgründer, der seit 2003 Chefaufseher ist, wird sich mit dann 80 Jahren nicht erneut zur Wahl stellen. Damit werde ein „strukturierter Übergang“ an der Spitze des Aufsichtsrats eingeleitet, erklärte der Softwarehersteller in einer Mitteilung.

Für SAP ist die Personalie eine Zäsur: Plattner gilt als eine prägende Figur beim Softwarehersteller. Der studierte Nachrichtentechniker gründete das Unternehmen vor 51 Jahren mit und galt lange als technischer Vordenker. Von 1997 bis 2003 war er Vorstandssprecher, anschließend übernahm er die Leitung des Aufsichtsrats.

Mit dem geplanten Wechsel an der Aufsichtsratsspitze geht SAP auf die Kritik einiger – insbesondere deutscher – Investoren ein. Sie forderten in den vergangenen Jahren immer wieder eine Nachfolgeplanung für die Aufsichtsratsspitze. Plattner argumentierte dagegen 2019, dass aufgrund der unruhigen Corona-Zeit Kontinuität wichtig sei.

Sein designierter Nachfolger habe eines der weltweit größten Beratungsunternehmen „sehr erfolgreich“ geführt, lobte Plattner nun. „Sein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und der gesamten Branche machen ihn zu einem idealen Kandidaten für den Vorsitz des Aufsichtsrats ab 2024.“

Der Softwarekonzern plant einen Generationswechsel an der Spitze des Aufsichtsrats. (Foto: via REUTERS) Hasso Plattner und Vorstandschef Christian Klein

Punit Renjen machte bei Deloitte Karriere

Der Manager, Jahrgang 1961, wuchs in der nordindischen Stadt Rohtak auf. Nach einem Abschluss in Ökonomie und einem Job bei einem Hersteller von Nähmaschinen und anderen Haushaltsgeräten erhielt er 1984 ein Stipendium für ein MBA-Studium in den USA. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sein Heimatland noch nie verlassen.

Renjen bekam einen Job bei Touche Ross, das später Teil von Deloitte wurde. In dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen machte er rasch Karriere. Der indisch-amerikanische Manager leitete verschiedene Bereiche und war Chef der US-Landesgesellschaft, bevor er 2015 als „Global CEO“ die Verantwortung für den gesamten Konzern übernahm. Mit ihm an der Spitze steigerte das Netzwerk den Umsatz von 35 auf 59 Milliarden Dollar.

>> Lesen Sie hier: Von Apple bis McKinsey – Warum Partnerschaften für SAP so wichtig werden

Deloitte zählt neben Anbietern wie Accenture, Capgemini oder Infosys zu den großen Partnern von SAP. Die Unternehmensberatung berät und unterstützt Kunden bei der Einführung von Produkten des Softwareherstellers. SAP-Chef Christian Klein und Renjen kennen sich aus dieser Zeit. So beschlossen sie im vergangenen Jahr eine Kooperation beim Thema Nachhaltigkeit, mit Technologie aus Walldorf als Grundlage.

Punit Renjen soll das Mandat von Gesche Joost übernehmen. Die Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin scheidet nach acht Jahren aus dem Aufsichtsrat aus. Als Vertreter der Kapitalseite zur Wahl stehen außerdem Jennifer Xin-Zhe Li (55), Chefin des Investmentarms von Baidu, sowie Qi Lu (61), Gründer des chinesischen Risikokapitalgebers Miracle Plus.

