 SAP: Sparprogramm stößt bei Mitarbeitern und Kunden auf Unmut

Welche Stellen und Produkte werden bei gestrichen? Mittlerweile zeichnen sich einige Konturen der Restrukturierung bei SAP ab.

Das Sparprogramm stößt intern auf massive Kritik – Mitarbeitervertreter kritisieren mangelnde Kommunikation. (Foto: Bloomberg) SAP-Büro in Berlin

Düsseldorf Ende Januar hat SAP eine „gezielte Restrukturierung“ angekündigt, um das Kerngeschäft mit betriebswirtschaftlicher Software zu stärken. Was Aktionäre wohlwollend sehen, sorgt unter Mitarbeitern ebenso wie unter Kunden für Unruhe – viele wichtige Details sind noch offen, von den betroffenen Positionen bis zur Gestaltung des Portfolios.

Am Freitag positionierten sich 24 Mitarbeitervertretungen des Konzerns in einer internen E-Mail gegen das Sparprogramm. Dieses stehe nicht im Einklang mit den Versprechen des Managements, Mitgefühl und Respekt walten zu lassen, hieß es in der Solidaritätsbekundung. Zudem habe das Management die Sozialpartner zu spät eingebunden.

Nach dem guten Jahresabschluss sei der Stellenabbau nicht nachvollziehbar, zumal SAP weiter aktiv einstellen wolle, erklärte Mitinitiator Andreas Hahn, der Vorsitzender des europäischen Betriebsrats von SAP ist.

