Satelliten-Internet Rivale für Starlink: Europäische Satelliten für neues Hochleistungsnetz gestartet

Der europäische Satellitenanbieter SES hat die ersten Flugkörper für ein neues Hochleistungsinternet in die Erdumlaufbahn geschossen. Microsoft sichert damit seine Clouddienste ab.

Von Cape Canaveral in Florida wurden die Raketen in die Umlaufbahn geschickt. (Foto: IMAGO/UPI Photo) SES

Cape Canaveral Das Wettrennen um das beste satellitenbasierte Internet verschärft sich. Der europäische Satellitenanbieter SES hat am Freitag zwei neue Satelliten vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in die Erdumlaufbahn geschossen. „Wir bringen schnelles Internet an alle Orte der Welt“, sagte SES-Chef Steve Collar. Die neuen Satelliten seien die Basis für ein verbessertes Hochleistungsinternet, das ab dem dritten Quartal des nächsten Jahres die ganze Welt versorgen soll.

Satelliten haben sich während der vergangenen Jahre zu einem der wichtigsten Lieferanten von schnellen Internetverbindungen in entlegenen Orten entwickelt. Wichtiger Treiber dieser Veränderung war die Firma Starlink des von Milliardär Elon Musk geleiteten Raketenunternehmen SpaceX.

Das Netz von SpaceX ist in vielen Ländern der Welt verfügbar, darunter auch in Deutschland. Bisher sind spezielle Antennen nötig, um Satelliten-Internet von Starlink nutzen zu können. Eine nächste Generation der Starlink-Satelliten soll es möglich machen, dass sich handelsübliche Smartphones das Netz nutzen können.