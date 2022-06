Schnelllieferdienst Gorillas schließt Belgien-Geschäft – Efarmz übernimmt einen Teil

Bereits am Samstag schließen alle Gorillas-Lager in Belgien. Wie viele Mitarbeiter ihren Job verlieren, ist bislang unklar.

Der Lieferdienst muss angesichts hoher Verluste, gestiegener Inflation und Zinswende seine Ausgaben einschränken. (Foto: dpa) Gorillas

Berlin Der Verluste schreibende Lebensmittelschnelllieferdienst Gorillas macht nach nur rund einem Jahr sein Geschäft in Belgien wieder dicht. Der belgische Wettbewerber Efarmz übernehme die lokalen Geschäftsanalyse-Lösungen und einen Teil der Mitarbeiter in der Verwaltung, teilte das Berliner Startup am Freitag mit.

Wie viele Mitarbeiter nun ihren Job verlieren, wollte Gorillas nicht sagen. Unklar ist auch, wie viele zuletzt noch für das Unternehmen arbeiteten. Bereits am Samstag sollen alle Lager geschlossen und die Kunden nicht länger bedient werden. In Brüssel könne ab sofort über Efarmz bestellt werden und ab September auch in der Region Flandern. Gorillas wollte sich nicht zu den finanziellen Details des Deals äußern.