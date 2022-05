Scott Russell „Wenn die Kunden gewinnen, gewinnen wir auch“ – Wie der Chefverkäufer den SAP-Vertrieb umkrempelt

Im Cloud-Zeitalter können Firmen den Softwareanbieter leicht wechseln. Der Australier trimmt den SAP-Vertrieb daher auf Kundenfreundlichkeit – auch mit ungewöhnlichen Maßnahmen.

Der Australier arbeitet an einem Kulturwandel in der Vertriebsorganisation. SAP-Vertriebschef Scott Russell

Düsseldorf Über Jahre war Scott Russell als Berater und Vertriebler in Asien unterwegs. Dabei hat der Manager eines gelernt, um das ihn viele Geschäftsreisende beneiden dürften: Er kann im Flugzeug schlafen – und kommt auch nach langen Reisen erholt an.

An diesem Morgen im April lassen sein wacher Auftritt und sein gebügeltes Hemd nicht vermuten, dass er einige Stunden zuvor die gut 6000 Kilometer von New York nach Frankfurt zurückgelegt hat.

Man merkt es gleich: Die Reisen in so unterschiedliche Länder wie Singapur, China und Japan sind für den Australier prägend. „Einer der Vorteile, in Asien zu arbeiten und zu leben, besteht darin, dass man einen Querschnitt von Volkswirtschaften kennenlernt, der sehr repräsentativ für die ganze Welt ist“, sagt der Manager. Und: Um in der Region erfolgreich zu sein, müsse man sich sehr gut auf den Kunden einstellen können.