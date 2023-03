42 Milliarden Euro sollen Kunden von der SVB allein am letzten Tag vor Schließung der Bank zurückgefordert haben. Das Handelsblatt zeigt, welche Rolle Twitter und WhatsApp gespielt haben.

Soziale Netzwerke haben den Bankrun bei dem US-Institut entscheidend befeuert. Kollaps der Silicon Valley Bank

New York, Düsseldorf, San Francisco, Berlin, Frankfurt Als sich das amerikanische Finanzministerium und die National Venture Capital Association am Freitag nach der Pleite der Silicon Valley Bank zu einer Telefonkonferenz verabreden, schalten sich mehr als 1000 Menschen zu. Sie alle sind Vertreter amerikanischer Wagniskapitalfirmen. Und allein ihre Zahl in dieser Telefonkonferenz deutet schon darauf hin, wie die Stimmung ist: aufgewühlt.

Es sind die Tage, in denen die Silicon Valley Bank (SVB), ihrer aller Hausbank, ins Chaos schlittert. Und die Stunden, in denen viele Tech-Investoren allmählich eine Ahnung davon bekommen, wie viel von ihrem Geld auf dem Spiel steht.

