Vielen Visumsempfängern im Silicon Valley rennt die Zeit davon. Ihnen drohen drastische Konsequenzen, wenn sie innerhalb von 60 Tagen keinen neuen Job finden.

San Francisco Amazon, Meta, Twitter, Salesforce: Technologiefirmen aus dem Silicon Valley haben kürzlich den Abbau von rund 25.000 Jobs angekündigt. Amazon hat die Kündigungen am Donnerstagmorgen eingeleitet. Für ausländische Fachkräfte – auch aus Deutschland – kann der Jobverlust gravierende Konsequenzen haben.

Ihr Aufenthaltsstatus in den USA hängt oft am Arbeitsplatz, sagt Sven Thorsten Potthoff, Chef der Außenhandelskammer in San Francisco. Verlieren Fachleute ihre Anstellung bei einem bestimmten Arbeitgeber, können sie gezwungen sein, das Land zu verlassen.

H-1B heißt die Visumskategorie, die Arbeitgeber für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland nutzen können. Im Technologiesektor ist dieses Visum weit verbreitet. Nach Daten der US-Einwanderungsbehörde machten im Jahr 2019 Fachkräfte aus dem Technologiebereich rund zwei Drittel aller Visumsempfänger der Kategorie H-1B aus.

Nach Entlassungen: Risiko für Fachkräfte mit H-1B-Visum

