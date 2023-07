Microsoft, IBM, Alphabet: Auffällig viele US-Tech-Konzerne werden derzeit von indischstämmigen Managern geführt. Das liegt nicht nur an den Top-Universitäten in Indien.

Eine gute Ausbildung und hohe Ambitionen führt viele Inder in die Führungsetagen von Top-Unternehmen. (Foto: dpa) Sundar Pichai, Arvind Krishnal, Shantanu Narayen, Satya Nadella

New York, San Francisco Was haben die CEOs von Microsoft, der Google-Mutter Alphabet, Adobe und IBM gemein? Sie alle sind in Indien geboren, dort zur Schule und Universität gegangen und haben es später an die Unternehmensspitze geschafft.

Mit 2,7 Millionen stellen Inder und Inderinnen zwar nur 0,6 Prozent der US-Bevölkerung insgesamt und nur sechs Prozent der rund 45 Millionen im Ausland geborenen Amerikaner. Aber an der Spitze von Technologieunternehmen sind sie überproportional vertreten.

Dafür gibt es nach Ansicht von Beobachtern zwei Hauptgründe: zum einen die Ausbildung an Indiens Top-Universitäten. Zum anderen könne ein Aufwachsen in Indien mental gut auf eine Management-Karriere im Ausland vorbereiten.

