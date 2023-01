Silicon Valley Was hinter den Entlassungen steckt und wieso Apple verschont bleiben könnte

San Francisco „Wir haben beschlossen, unsere Belegschaft um etwa 12.000 Stellen zu reduzieren.“ Mit diesen Worten leitete Google-CEO Sundar Pichai eine der größten Entlassungswellen der Firmengeschichte ein. Nach anderen Tech-Konzernen wie Amazon, Microsoft und Meta streicht auch die Google-Muttergesellschaft Alphabet Tausende Stellen.

In der Entlassungswelle blieb jedoch ein Unternehmen bislang außen vor: Apple. Alle Tech-Konzerne hatten während der vergangenen Jahre ihre Umsätze kräftig steigern können und viel Personal eingestellt. Apple hielt sich jedoch sehr zurück. Das könnte nun dazu führen, dass der Konzern ohne einen größeren Stellenabbau auskommt.

Apple hatte zwischen den Geschäftsjahren 2019 und 2022 seine Belegschaft um rund 20 Prozent auf 164.000 Vollzeitstellen gesteigert. In einem ähnlichen Zeitraum erhöhte der Facebook-Konzern Meta sein Personal um fast 100 Prozent. Bei Google lag der Anstieg bei rund 60 Prozent, bei Microsoft waren es rund 50 Prozent. Amazon hatte zwischen den Geschäftsjahren 2019 und 2021 das Personal mehr als verdoppelt. Am 2. Februar wird der Konzern seine Bilanzdaten für das Geschäftsjahr 2022 präsentieren.

Der Personalabbau bei Google sei der richtige Schritt, urteilte Analyst Mark Mahaney vom Vermögensverwalter Evercore ISI. Während der vergangenen fünf Quartale habe Google sehr viel Personal aufgebaut und allein im jüngsten Quartal 12.800 neue Stellen geschaffen. Das sei ein großes Risiko für das Unternehmen angesichts der unsicheren Wirtschaftslage.

Analyst Dan Ives vom Vermögensverwalter Wedbush schrieb: „Das Silicon Valley kommt nach einem Jahrzehnt des Hyperwachstums nun in die Realität des Kostensenkungsmodus, um diesen wirtschaftlichen Sturm zu überstehen.“ Die Branche habe während der vergangenen Jahre zu viel Geld ausgegeben und müsse nun sparen.

Chaotische Entlassungswelle bei Google

Apple wertete er jedoch als Sonderfall. „Apple bleibt unser Toptipp für 2023, da wir der Meinung sind, dass die Nachfrage in diesem Sturm anhält und das Chance-Risiko-Verhältnis auf dem aktuellen Niveau ein echter Knaller ist“, schrieb Ives.

Das bedeutet nicht, dass Apple einen Personalabbau komplett vermeiden wird. Nach Informationen des Handelsblatts sind erste Stellen unbesetzt. Innerhalb der Belegschaft wurde vermutet, Apple könne so vermeiden, Mitarbeitende entlassen zu müssen, und gleichzeitig den Personalbestand reduzieren – aber eben ohne Massenentlassungen.

Bei Google lief die Entlassungswelle am Freitag teilweise chaotisch ab. Mehrere Google-Mitarbeitende berichteten, dass auch erfahrene Fachkräfte von Kündigungen betroffen sind, die für ihre gute Arbeit bekannt waren.

„Das macht keinen Sinn“, sagte ein Google-Mitarbeiter dem Handelsblatt. Es sei kein System erkennbar, nach dem Mitarbeitenden gekündigt worden sei. So wurde entlassenen Google-Mitarbeitern in der Nacht auf Freitag alle Zugänge zu den Systemen des Unternehmens gekappt. Viele erfuhren anschließend aus den Medien von der Entlassungswelle. 5000 der entlassenen Mitarbeitenden hätten sich in einer Gruppe zusammengeschlossen und würden über rechtliche Schritte beraten, berichtete der Fernsehsender CNBC.

Alle Google-Geschäftsbereiche von Entlassungen betroffen

Auch von der zuständigen Gewerkschaft kam Kritik. „Die Führung von Alphabet behauptet, ,die volle Verantwortung‘ für diese Entscheidung zu übernehmen, aber das ist ein schwacher Trost für die 12.000 Beschäftigten, die jetzt ohne Arbeit sind“, sagte die Vorsitzende der Google-Gewerkschaft Alphabet Workers Union, Parul Koul.

„Das ist ein ungeheuerliches und inakzeptables Verhalten von einem Unternehmen, das allein im letzten Quartal 17 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat“, teilte Koul in einem Statement mit. Die Gewerkschaft ist eine der ganz wenigen bei einem großen US-Technologieunternehmen. Allerdings zählt die Alphabet Workers Union nur rund 1100 Mitglieder – bei rund 190.000 Angestellten weltweit.

CEO Pichai schrieb in einer E-Mail an die Belegschaft, die später öffentlich geteilt wurde: „Wir haben für eine andere wirtschaftliche Realität angeheuert als die, mit der wir heute konfrontiert sind.“

Von den Entlassungen sollen nahezu alle Geschäftsbereiche von Google betroffen sein, inklusive des Betriebssystems Chrome, der Google-Suche, des Smartphone-Betriebssystems Android und des Diensts Google-Cloud, berichtete das Portal „The Information“.

Der Inkubator für neue Geschäftsideen von Google, Area 120, wird im Zuge der Kürzungen abgewickelt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Area 120 wurde 2016 ins Leben gerufen und bietet ausgewählten Mitarbeitern die Möglichkeit, an kleinen Start-ups zu arbeiten, die innerhalb von Google entstehen.

