Siliziumkarbid ZF und Wolfspeed legen bei Stromsparchips nach

Die Partner bauen bereits gemeinsam eine Halbleiterfabrik im Saarland. Nun investieren sie bis zu 300 Millionen Euro in ein Entwicklungszentrum in Nürnberg. Es lockt ein Milliardenmarkt.

Der US-Konzern Wolfspeed und der deutsche Autozulieferer ZF errichten ein Entwicklungszentrum für Chips aus Siliziumkarbid im Raum Nürnberg. (Foto: via REUTERS) Siliziumkarbid-Wafer

München Der Autozulieferer ZF und der amerikanische Chipspezialist Wolfspeed investieren erneut in Deutschland: Die Partner errichten gemeinsam ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Halbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) im Raum Nürnberg. Das kündigten die Konzerne an diesem Mittwoch an. Die beiden Firmen wollen bis zu 300 Millionen Euro investieren und im ersten Schritt 150 Arbeitsplätze schaffen. Langfristig könnten bis zu 1000 neue Stellen entstehen.

Im Februar hatten ZF und Wolfspeed bereits beschlossen, eine neue Chipfabrik für SiC-Chips im Saarland zu errichten. Dort soll auch ein weiterer Entwicklungsstandort entstehen. Sowohl im Saarland als auch in Franken sollen die Bauarbeiten im Laufe des Jahres beginnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte an, dass für die Ansiedlung in Franken 130 Millionen Euro an staatlichen Hilfen fließen werden.

Konkurrent Bosch investiert in Amerika