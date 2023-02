Smart Steel Technologies Edelmetallspezialist Heraeus wird größter Anteilseigner bei KI-Start-up

Heraeus ist über seine Tochter Electro-Nite in fast jedem Stahlwerk vertreten.

Berlin Der weltweit aktive Technologie- und Familienkonzern Heraeus holt sich frischen Wind ins Haus. Das vor allem als Edelmetallspezialist bekannte Unternehmen aus Hanau steigt beim Berliner KI-Start-up Smart Steel Technologies (SST) ein. „Wir sind der größte Anteilseigner mit etwa 47 Prozent“, sagt Firmenchef Jan Rinnert dem Handelsblatt.

Es gebe auch die Option, die Beteiligung schrittweise weiter auszubauen und die Mehrheit zu übernehmen. SST bietet auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Softwarelösungen für die Optimierung von Prozessen in der Stahlindustrie an.

Rinnert und SST-Gründer Falk-Florian Henrich kennen sich seit Längerem. Der Annäherungsprozess sei zweistufig verlaufen, verrät Rinnert, und habe sich etwas hingezogen. Heraeus sei mit der Tochter Electro-Nite Weltmarktführer bei Messsystemen in Metallschmelzen und damit in fast jedem Stahlwerk vertreten. „Wir schauen immer auf neue Themen, die für uns interessant sind. Da sind wir schnell auf SST aufmerksam geworden“, sagt Rinnert.

Im vergangenen Jahr war dann auch Henrich zu Gesprächen bereit: „Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der finanzstark ist, sich aber auch in dem Markt und bei der Internationalisierung auskennt“, erklärt der SST-Chef. Zusammen wollen sie nun die Produktpalette ausbauen, nach Asien expandieren und stärker in Europa sowie Nord- und Südamerika wachsen, wo das Start-up bereits aktiv ist.

Spätestens seit den jüngsten Fortschritten der Microsoft-Partnerfirma OpenAI ist die Aufmerksamkeit für Künstliche Intelligenz weltweit hoch. SST setzt darauf, dass die Technologie dabei helfen kann, Prozesse zu optimieren, um letztlich den Energieeinsatz wie auch CO2-Ausstoß in der Stahlbranche zu reduzieren und die Qualität zu verbessern.

„Eine Welt ohne Stahl wird es nicht geben. Trotzdem muss sich die Industrie transformieren“, sagt Rinnert. Dabei werde KI eine zentrale Rolle spielen. Wie viel ihm die Beteiligung wert war, will der Heraeus-Chef allerdings nicht veröffentlichen. 2021 hat Heraeus mit mehr als 16.000 Mitarbeitern 29,5 Milliarden Euro umgesetzt.

Nils Seele, Partner beim Wagniskapitalgeber Lea Partners, der SST als Investor bereits seit einiger Zeit begleitet, sagte, gemeinsam könnten die beiden Firmen die KI-Marktführerschaft in der Stahlindustrie ausbauen. Dieses Ziel verfolgt aber nicht nur Smart Steel Technologies. Zu den Konkurrenten der Berliner gehören Unternehmen wie die Düsseldorfer SMS Group, aber auch Start-ups wie Noodle.AI aus den USA und Fero Labs mit Sitz in New York und Düsseldorf.

SST hat rund vier Jahre nach der Gründung mehr als 50 Mitarbeiter – darunter sind viele KI-, aber auch Stahlexperten. „Wir haben bereits vielfältige Anwendungsmöglichkeiten geschaffen, die zu substanziellen Einsparungen bei den Firmen führen“, sagt Henrich und verweist auf Einsatzmöglichkeiten in der Herstellung von Autostahl oder bei Walzdraht.

Der Edelmetallspezialist wird größter Anteilseigner bei Smart Steel Technologies. (Foto: Heraeus) Heraeus-Chef Jann Rinnert

An Kunden mangelt es SST trotz der unsicheren Konjunkturlage nicht. Renommierte Konzerne wie Arcelor-Mittal und Vallourec zählen bereits dazu. „Es gibt eine große Bereitschaft, wegen der gestiegenen Energiekosten die internen Logistikprozesse neu zu denken“, sagt Henrich. Da mache sich die Krise eher positiv bemerkbar durch eine gestiegene Nachfrage. Die Stahlindustrie benötige bei ihrem Umbruch Unterstützung.

Aktuell arbeitet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an einem Transformationsplan für die deutsche Industrie, bei dem auch die grüne Stahlproduktion eine große Rolle spielt.

