Social Media Der reichste Mensch der Welt kauft Twitter – um seine radikalen Ideen zu verwirklichen

Elon Musk übernimmt für 44 Milliarden Dollar den Kurznachrichtendienst. Doch was will er damit? Ein Report aus dem Inneren der Plattform.

Noch nie hat eine einzelne Person so viel Geld für einen Firmenkauf mobilisiert. (Foto: Bloomberg, AP, Twitter) Elon Musk (Mitte), Twitter-Chef Parag Agrawal (links), Firmengründer Jack Dorsey

San Francisco, New York „Außergewöhnlich“ ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit Elon Musk seltsam blass wirkt. Der reichste Mann der Welt plant eine Reise zum Mars, will Hochgeschwindigkeits-U-Bahnen durch die USA fahren lassen und hat die Autobranche revolutioniert. Doch der Kauf von Twitter ist selbst in Musk-Dimensionen genau das: außergewöhnlich.

Der Verwaltungsrat von Twitter hat sein 44 Milliarden Dollar schweres Kaufangebot am Montag angenommen. Allerdings besitzt die Plattform kaum Überscheidungen zu Musks anderen Firmen wie dem E-Autobauer Tesla oder der Raketenfirma SpaceX.

Im Silicon Valley wird deswegen eine Frage heiß diskutiert: Was will Musk mit Twitter?

Um sie zu beantworten, hat das Handelsblatt mit gut einem Dutzend Insidern gesprochen, darunter Investorinnen und Investoren, aktuelle und ehemalige Mitarbeitende von Twitter sowie Konkurrenten.

In einem Punkt sind sich alle einig: Der Kurzmitteilungsdienst hat ein großes Potenzial. Doch das wird kaum genutzt.

