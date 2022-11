Social Media Massenentlassungen bei Twitter für Freitag erwartet

San Francisco Elon Musk treibt den Umbau des Kurzmitteilungsdienstes Twitter mit Macht voran. Mehr als die Hälfte der rund 7.500 Stellen bei Twitter will er einem Medienbericht zufolge streichen. Etwa 3.700 Beschäftigte sollen entlassen werden, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Auch das Portal „The Verge“ schrieb, dass Pläne für Massenentlassungen finalisiert worden seien und sprach vom Abbau von 3.800 Stellen.

Die verbliebenen Beschäftigten sollen bis auf wenige Ausnahmen wieder an ihre Arbeitsplätze ins Büro zurückkehren müssen. Bislang haben viele von ihnen von zu Hause aus gearbeitet. Seit März galt eine Regel bei Twitter, nach der alle Beschäftigten von dort aus arbeiten durften, wo sie sich am produktivsten fühlten.

Das dürfte für Unmut sorgen. Unzufriedenheit gibt es auch bei den Nutzern. Die Veränderungen, die Musk einführt, werden im Rekordtempo angekündigt. Erst diese Woche hat der Milliardär ein 8-Dollar-Monatsabo angekündigt. Der Account der Nutzer soll dafür verifiziert werden, sie bekommen weniger Werbung angezeigt und ihre Tweets sollen bevorzugt behandelt werden. Das kalifornische Unternehmen will bereits kommende Woche mit dem Verkauf von blauen Verifizierungsplaketten für Nutzerprofile beginnen.

Nutzer, die bereits ein blaues Verifizierungsabzeichen haben, werden eine mehrmonatige Schonfrist haben, bevor sie entweder für das Abzeichen bezahlen müssen oder es verlieren, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Die Maßnahmen sind Teil des Versuchs von Musk, die Einnahmen des Unternehmens zu steigern, das er für 44 Milliarden Dollar gekauft hat. Musk hatte angekündigt, dass künftig rund die Hälfte der Umsätze von Abos stammen sollen. Derzeit machen Werbeeinnahmen rund 90 Prozent der Umsätze bei Twitter aus.

Unter Werbekunden von Twitter wächst der Unmut

IPG, eines der größten Werbeunternehmen der Welt, gab am Montag laut einem Bericht der New York Times über seine Medienagenturen eine Empfehlung an seine Kunden heraus, ihre Ausgaben für Twitter aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Moderation vorübergehend zu pausieren, so drei Personen, die mit der Mitteilung vertraut sind.

Die Global Alliance for Responsible Media, eine Koalition von Plattformen, Werbetreibenden und Industriegruppen, die schädliche Inhalte in sozialen Medien bekämpft, sagte diese Woche ebenfalls, dass sie beobachtet, wie Twitter mit der Moderation von Inhalten umzugehen plant.

Die Twitter-Mitarbeiter haben sich auf Entlassungen eingestellt, seit Musk die Leitung des Unternehmens übernommen und einen Großteil des Führungsteams entlassen hat, darunter den Chief Executive Officer Parag Agrawal, den Finanzchef Ned Segal und die leitenden Mitarbeiter der Rechtsabteilung Vijaya Gadde und Sean Edgett. In den darauffolgenden Tagen verließen unter anderem Chief Marketing Officer Leslie Berland, Chief Customer Officer Sarah Personette und Jean-Philippe Maheu, der Vizepräsident für globale Kundenlösungen war.

Leitende Angestellte in den Produktteams wurden laut Bloomberg gebeten, eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 50 % anzustreben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person diese Woche. Ingenieure und leitende Angestellte des ebenfalls von Musk geführten Automobilherstellers Tesla Inc. hätten die Listen geprüft, so die Person. Die Entlassungslisten wurden auf der Grundlage der Beiträge der einzelnen Personen zum Code von Twitter während ihrer Zeit im Unternehmen erstellt und eingestuft, sagten die Personen. Die Bewertung wurde sowohl von Tesla-Mitarbeitern als auch von Twitter-Managern vorgenommen.

