Software-Anbieter SAS: Der Pionier der KI will in der Gegenwart ankommen

New York, Düsseldorf Bei SAS denkt man eher an Luftfahrt als an Künstliche Intelligenz. Doch hat das US-Unternehmen mit diesem Kürzel nichts mit der schwedischen Airline zu tun. SAS steht in diesem Fall für den einstmals vollen Firmennamen „Statistical Analysis System“. Das klingt wiederum nicht sonderlich modern, doch das Unternehmen ist Pionier in einem IT-Bereich, der heute kaum wichtiger sein könnte.

Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz (KI) haben enorme Fortschritte im vergangenen Jahrzehnt erzielt. Ob Autos das Fahren lernen, Maschinen sich selbst warten oder Banken Betrügereien aufdecken: In Zeiten von Informationsflut und Disruption wird KI unverzichtbar. „Sie ist das Auge und Ohr zugleich für Unternehmen“, sagt Bryan Harris, Technologiechef von SAS.

So wichtig KI ist, so unbekannt ist SAS. Die Firma mit Sitz in North Carolina ist nur in Fachkreisen ein geläufiger Name. Seine „intelligente Software“ wird seit mehr als vier Jahrzehnten von derzeit 1700 Unternehmen genutzt, die vor allem aus der Finanzbranche kommen. Banken und Versicherungen machen 43 Prozent der Umsätze in Gesamthöhe von 3,2 Milliarden Dollar 2021 aus. Deutschland gehört für das Unternehmen zu den drei wichtigsten Auslandsmärkten.

Im Vergleich zu neuen Konkurrenten wie Databricks wirkt SAS aber wie ein Mauerblümchen: „SAS hat ein wenig den Zug vorbeifahren lassen, ist in Tradition und alten Denkweisen und Strukturen verhaftet“, sagt Alex Seeliger, Analyst des IT-Dienstleisters Barc.

SAS zeigte sich lange zu verschlossen und zurückhaltend. Das lässt sich am Umsatzwachstum ablesen. Schon 2012 erzielte SAS knapp 2,9 Milliarden Dollar. In einem Boom-Jahrzehnt für KI und Technologie steigerte die Firma den Erlös also nur um etwas mehr als zehn Prozent. Der junge Konkurrent Databricks erhöht den Umsatz um rund zwei Drittel – jährlich. Erst vor wenigen Wochen überschritt das Start-up auf Jahressicht die Umsatzgrenze von einer Milliarde Dollar.

„SAS bekommt jede Menge Druck von Newcomern, gerade auf dem Gebiet KI gibt es viele neue Anbieter“, sagt Boris Evelson, Analyst beim Marktforscher Forrester. Zu den neuen Konkurrenten zählten neben Databricks auch C3AI, Datarobot oder Palantir.

Dr. Goodnight dankt ab

Jetzt, im fünften Jahrzehnt seines Bestehens, will SAS das Wachstum und die Modernisierung beschleunigen. In zwei Jahren will das Unternehmen etwa an die Börse gehen. SAS kann kaum anders. Zwar wird die Firma wieder und wieder in den USA zu einem der beliebtesten Arbeitgeber gewählt. Aber um junge Mitarbeiter zu locken und mit Start-ups zu konkurrieren, braucht es finanzielle Anreize für die Entwickler. Heute ausgegebene Aktienoptionen könnten 2024 wertvoll sein: Experten erwarten für SAS eine Börsenbewertung von 20 Milliarden Dollar.

Der 79-Jährige gründete 1976 mit Partnern SAS - und führt bis heute die Geschäfte. Jim Goodnight

Einher geht damit ein Kulturbruch für die mehr als 12.000 Mitarbeiter. Es markiert den Abgang von Gründer Jim Goodnight, der noch heute die Geschäfte führt. Während es in den USA nicht unüblich ist, auch CEOs mit Vornamen anzusprechen, wird der 79-Jährige intern ehrfürchtig nur Dr. Goodnight genannt. Der Statistiker arbeitete am Apollo-Programm für die Mondlandung mit, ging dann als Forscher zur NC State University. 1976 gründete er SAS, um Agrarerträge zu optimieren.

Seit Jahrzehnten wohnt Goodnight auf dem Firmengelände, fuhr lange einen alten Buick Estate mit Holzpanelen an der Seite. Bis heute hat jeder SAS-Mitarbeiter ein Einzelbüro, sogar Praktikanten. „Wie soll man sich im Großraum konzentrieren?“, rechtfertigt das Goodnight. Schon in den 1970ern richtete SAS einen Betriebskindergarten ein, lange bevor das bei Microsoft und Co. schick wurde. Goodnight sagte: „Weil es das Beste für die Mitarbeiter war.“ Eine für die USA unerhört kurze 35-Stunden-Woche ist seit Langem selbstverständlich.

Cloud-Migration kommt spät

Allerdings gingen das Tempo und der Wagemut etwas verloren. Beispiel Cloud. Erst vor wenigen Tagen verkündete SAS, seine Flaggschiff-Software Viya in Zusammenarbeit mit Anbieter Azure von Microsoft auf der Cloud anzubieten. Kunden brauchen so weniger Hardware, die Software ist leichter zugänglich und immer auf aktuellem Stand. SAS-Cheftechnologe Harris schätzt, damit jährlich 100 Millionen Dollar mehr Umsatz erzielen zu können.

Die in der Fachsprache genannte „Migration“ kommt reichlich spät, für Silicon-Valley-Konkurrenten ist die Cloud schon seit vielen Jahren eine Selbstverständlichkeit. Analyst Seeliger bezeichnet sie bei SAS als „überfällig“.

Der Technologiechef von SAS will jährlich mit der Cloud 100 Millionen Dollar mehr Umsatz machen. (Foto: obs) Bryan Harris

Die große Stärke von SAS: Was das Unternehmen anfängt, ist kein unüberlegter Schnellschuss. So kommt die Cloud-Migration zwar spät, dafür ist das Angebot so gut, dass der Cloud-Anbieter Azure SAS 2022 zum Premiumpartner ernannte. „Das ist schon eine Auszeichnung“, sagt Analyst Seeliger. Die wurde zuvor unter anderem Konkurrent Databricks zuteil.

Vorzeigekunde Georgia-Pacific

Wie die Software von SAS eingesetzt wird, zeigt das Beispiel Georgia-Pacific. Der Papierhersteller kam im Frühjahr 2020 in Bedrängnis. In der Coronapandemie kauften die Menschen Toilettenpapier, der weltweit größte Papierhersteller musste von heute auf morgen die Produktion drastisch erhöhen. Gleichzeitig fiel die Nachfrage nach Papierprodukten von Hotels und anderen Großkunden.

Mithilfe von SAS-Software konnte der US-Konzern die Produktivität seiner insgesamt 150 Fabriken um zehn Prozent erhöhen, berichtet Steven Bakalar, verantwortlich bei Georgia-Pacific für digitale Transformation. „Das hat uns geholfen, mehr Produkte in die Geschäfte zu bekommen. Der Lohn für die Mühe: nicht nur höhere Produktivität, sondern mehr Flexibilität und 30 Prozent weniger „ungeplante Wartungszeiten“.

Eine Erfolgsgeschichte, die SAS gern erzählt. Aber die Wettbewerber schlafen nicht. „Als SAS gegründet wurde, konnten sich nur Großkonzerne die nötige Computerpower für aufwendige Datenanalysen leisten“, warnt Forrester-Analyst Evelson. „Heute kann jedes Garagen-Start-up mit einem Cloud-Zugang SAS bei einzelnen Lösungen Konkurrenz machen.“

