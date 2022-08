Software Gemeinsam gegen Microsoft: Wie Nextcloud eine Alternative zu Office entwickeln will

Düsseldorf Umlaufmappen, Nachschlagewerke für Verordnungen und Gesetze, dazu ein PC mit Word und Excel: Die Programme von Microsoft gehören zur Standardausstattung der deutschen Behörden. Allein die Bundesverwaltung überwies dem Konzern im vergangenen Jahr 205 Millionen Euro für Software, Serverdienste und Wartung, hinzu kommen Bundesländer und Kommunen.

Frank Karlitschek will diese Verhältnisse aufmischen. Einerseits aus Überzeugung – der Informatiker bezeichnet sich als Softwareaktivist, der für offene Programmcodes und gegen große IT-Konzerne kämpft. Andererseits aus wirtschaftlichem Interesse – seine Firma Nextcloud bietet seit Dezember selbst Bürosoftware an, mit der Kunden Texte, Tabellen und Präsentationen bearbeiten können.

Was Nextcloud über das Jahr an Umsatz erwirtschaftet – eine einstellige Millionensumme –, ist im Budget von Microsoft ein Rundungsfehler. Große Marketingbudgets wie der IT-Riese hat Karlitschek nicht.

Deswegen will der Manager das Programmpaket durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt machen: Ein neuer Beirat mit Vertretern mehrerer europäischer Regierungen, Kommunen und staatlicher IT-Dienstleister soll die Anforderungen des öffentlichen Sektors formulieren und gleichzeitig das Projekt in die Öffentlichkeit bringen.

„Software muss kontinuierlich weiterentwickelt werden, dabei soll der Beirat helfen“, sagt Karlitschek im Gespräch dem Handelsblatt. Das betreffe die Funktionen ebenso wie die Bedienbarkeit. Eine wichtige Motivation sei zudem, Werbung zu machen. „Ich will ein breites Bewusstsein dafür schaffen, dass es Alternativen zu Microsoft gibt – das wird ja oft angezweifelt.“

Dass die Initiative jetzt startet, ist kein Zufall: In Europa ist eine Diskussion über die digitale Souveränität entbrannt. Es herrscht Unsicherheit, ob die Cloud-Dienste von US-Anbietern der Datenschutzgrundverordnung der EU entsprechen. Zudem wächst das Bewusstsein für die wachsende Abhängigkeit von den Technologieriesen. Es entsteht ein Markt für Firmen wie Univention oder Dataport, Nextcloud und Collabora – nicht selten gemeinsam.

Schweden als Vorreiter

Der Impuls für das neue Softwarepaket Nextcloud Office geht nicht von Karlitscheks Heimatland Deutschland aus, sondern von Schweden. Mehrere Behörden des nordischen Staats stehen vor der Frage, wie sie das Skype for Business ersetzen können, wenn Microsoft die Wartung für das Kommunikationsprogramm auslaufen lässt.

Der Unternehmer bezeichnet sich selbst als Softwareaktivist. (Foto: Nextcloud) Nextcloud-Gründer Karlitschek

Teams, das Microsoft als Nachfolger vermarktet, komme nicht infrage, sagt Daniel Melin, der in der schwedischen Finanz-und Steuerverwaltung an der IT- und Cloud-Strategie arbeitet. Das liege zum einen am Datenschutz, aber auch an Sorgen vor zu großer Abhängigkeiten. Eine Arbeitsgruppe der Behörden begann daher im vergangenen Jahr die Suche nach Alternativen. „Es ist nicht gut, Kunde eines Monopolisten oder Oligopolisten zu sein“, betont der Stratege.

Die Analyse ergab, dass rund 30 Unternehmen die Funktionen für Dateiaustausch, Zusammenarbeit und Bürosoftware erfüllen. „Viele Marktakteure bilden aber nur einen Teil der Plattform ab“, sagt Melin. „Die Unternehmen müssen mehr zusammenarbeiten, so können sie viel bessere Lösungen entwickeln.“ Gegen den Goliath Microsoft kommt ein David allein nicht an.

Die schwedischen Behörden hoffen, dass sie mit ihren Ausschreibungen den Markt verändern können. „Wir versprechen den Anbietern: Wenn ihr Produkte nach unseren Anforderungen entwickelt, kaufen wir sie auch. Es liegt Geld auf dem Tisch“, so Melin gegenüber dem Handelsblatt. Mehrere Unternehmen hätte daraufhin ihre Pläne verändert und Partnerschaften begründet.

„Wette auf die Zukunft“

Melin hat sich dem Beirat von Nextcloud angeschlossen. Er wolle aus der Kundenperspektive dafür sorgen, dass die Anforderungen der schwedischen Behörden in der Entwicklung berücksichtigt werden, sagt der IT-Spezialist. Eine Vorentscheidung sei das nicht: „Wenn das Unternehmen ein großartiges Produkt entwickelt, haben wir mehr Auswahl“, sagt Melin. Weitere Mitglieder sind der deutsche IT-Dienstleister Komm.One und die Stadt Genf.

Nextcloud hat sich einen Namen gemacht mit Online-Speicher und Kollaborationssoftware, beispielsweise für Chats und Videokonferenzen. Der Quellcode wird nach dem Open-Source-Prinzip offengelegt, was das Vertrauen stärken soll.

Seit dem vergangenen Jahr vermarktet das Unternehmen zudem ein Programmpaket mit Bürosoftware – das stammt aus einer Partnerschaft mit dem Unternehmen Collabora. Ähnlich wie bei Office 365 oder Google Workspace können Nutzer somit Dateien austauschen und gemeinsam Dokumente bearbeiten, chatten und Videokonferenzen abhalten.

Das Produkt entwickeln Teams in beiden Unternehmen weiter. Das sei „eine strategische Investition und eine große Wette auf die Zukunft“, betont Karlitschek. Eine siebenstellige Summe werde investiert, vor allem für Personal.

Der Unternehmer hofft, dass Nextcloud so in das Quasi-Monopol von Microsoft eindringen kann. Konkrete Prognosen gibt er nicht ab, postuliert aber: „Unser Ziel ist, einen Teil des Marktes im öffentlichen Sektor zu gewinnen.“ 30 bis 40 Kunden hat das Unternehmen unter Verwaltungen und Ministerien, zehn nutzen das Bürosoftwarepaket.

Trotz der Kooperationen bleibt es ein ungleicher Kampf mit Microsoft. Überdies soll ein Konsortium aus SAP und Arvato für die deutsche Veraltung eine Cloud-Plattform aufbauen, auf der Dienste wie Office 365 und Azure auch künftig datenschutzkonform laufen können. In den Amtsstuben werden die Microsoft-Programme daher nicht so schnell verschwinden. Die neuen Anbieter brauchen einen langen Atem.

