Software-Konzern Co-Pilot fürs Büro: Wie SAP künstliche Intelligenz nutzen will

KI-Anwendungen verändert derzeit reihum Geschäftsmodelle. Auch der Dax-Konzern SAP integriert Künstliche Intelligenz in seine Software. Auf der Hausmesse Sapphire bekommen Kunden konkrete Beispiele.

Der Vorstandssprecher von SAP, hier auf einem Archivbild, kündigt auf der Hausmesse Sapphire zahlreiche konkrete KI-Features an. (Foto: dpa) Christian Klein

Orlando Aus knappen Jobprofilen ausführliche Stellenanzeigen formulieren und Probleme in der Logistikkette identifizieren: SAP hat am Dienstag auf seiner Kundenkonferenz Sapphire einen ersten Einblick gegeben, wie die neue Generation der künstlichen Intelligenz (KI) in der Geschäftssoftware des Dax-Konzerns zum Einsatz kommen soll.

Generative KI, die Inhalte wie Text und Programmcode erzeugen und analysieren kann, werde verändern, wie Nutzern mit Software arbeiten, betonte Vorstandssprecher Christian Klein in Orlando. Die Vision: Die Programme von SAP sollen eines Tages jegliche Fragen zum Geschäft beantworten und Vorschläge für Entscheidungen machen können.

„Die Einbettung von KI in die Software von SAP wird enormen Wert für Ihr Geschäft haben“, sagte der Top-Manager in Richtung der Kunden im Publikum. Rund 80 Nutzungsszenarien mit generativer KI sind nach Angaben des Konzerns in Arbeit.