Software SAP-Gewinn fällt erneut – Cloud-Geschäft bleibt Wachstumstreiber

Der Umsatz von SAP hat deutlich zugelegt. Das schlägt sich aber nicht im Gewinn nieder. Das Softwareunternehmen enttäuscht die Erwartungen der Analysten.

Der Softwarekonzern aus Walldorf wächst in der Cloud, ist aber aktuell wenig profitabel. (Foto: dpa) SAP

Frankfurt Europas größtes Softwarehaus kann steigende Umsätze nicht in höhere Gewinne ummünzen. Der Betriebsgewinn sei im dritten Quartal währungsbereinigt um acht Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gefallen, teilte SAP am Dienstag mit. Grund hierfür seien geringere Beiträge aus Software-Lizenzen sowie höhere Ausgaben in Forschung und Entwicklung sowie Marketing. Das Ergebnis je Aktie sei um 36 Prozent auf 1,12 Euro eingebrochen. Hier belaste das schwächere Finanzergebnis der Wagniskapital-Sparte Sapphire Ventures.

Der Konzernumsatz legte dagegen wie im Vorquartal um fünf Prozent auf 7,84 Milliarden Euro zu. Treiber war erneut das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft, das währungsbereinigt ein Plus von 25 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro verzeichnete. Das Wachstum werde sich 2023 noch beschleunigen, prognostizierte der scheidende SAP-Finanzchef Luka Mucic. Dann werde auch das Betriebsergebnis zweistellig zulegen.

Allerdings verfehlte SAP mit den Zahlen zum dritten Quartal die Markterwartungen. Analysten hatten auf einen Anstieg der Gesamterlöse von 6,3 auf 8,49 Milliarden Euro und einen Überschuss von 1,62 Euro je Aktie gehofft. Wegen eines rückläufigen operativen Gewinns hatte das Unternehmen seine Gesamtjahresziele im Juli bereits heruntergeschraubt. Aktie seit Monaten unter Druck Angesichts der steigenden Zinsen und der unsicheren Konjunkturaussichten stehen Technologieanbieter an der Börse seit einigen Monaten unter Druck, auch SAP. Die Aktie des deutschen Softwareherstellers rutschte in diesem Jahr kurzzeitig sogar unter die Marke von 80 Euro. In den vergangenen Wochen hat sich der Kurs etwas erholt, am Montagabend notierte er bei 91,80 Euro. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Zuletzt verschaffte ein Report von JP Morgan der SAP-Aktie neue Nachfrage. Analyst Toby Ogg geht davon aus, dass die makroökonomischen Schwierigkeiten bereits zu stark in den Kurs eingepreist seien und der Markt zudem die Veränderung des Geschäftsmodells nicht richtig einschätze. Er stufte den Softwarehersteller auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel um 10 auf 115 Euro an. Mehr: Wie SAP eine Cloud für die Bundesregierung bauen will