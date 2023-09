Software SAP kauft Softwaremanagement-Firma Leanix

Das Start-up hilft Unternehmen bei der Modernisierung ihrer IT. Die Technologie könnte SAP helfen, ein großes Problem zu lösen. Zu den Profiteuren des Deals zählt die Telekom.

Der Softwarekonzern übernimmt das Bonner Start-up Leanix. (Foto: dpa) SAP

Hamburg, Düsseldorf SAP will mit einem Zukauf seine Produktpalette erweitern. Der Softwarekonzern kündigte am Donnerstagmorgen die Übernahme von Leanix an. Das Start-up aus Bonn bietet eine Cloudplattform an, mit der sich Kunden Transparenz über ihre IT-Systeme verschaffen können – eine Voraussetzung für die Modernisierung der eigenen Informationstechnologie. Das Handelsblatt hatte über die bevorstehende Übernahme bereits am Mittwoch berichtet.

Verkäufer sind Investoren rund um die Deutsche Telekom. Die Risikokapitalsparte des Dax-Konzerns, Deutsche Telekom Capital Partners, hält bislang 22 Prozent der Anteile. Leanix könnte Unternehmenskreisen zufolge mit knapp 1,2 Milliarden Euro bewertet werden. Die Deutsche Telekom und SAP lehnten dazu am Mittwochabend Stellungnahmen ab.

Leanix hat eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen ihre IT-Landschaft vermessen können. Das System verzeichnet weitgehend automatisch, welche Lösungen in welchen Versionen zum Einsatz kommen. Gründer und Chef André Christ hat das Konzept mal als „Google Maps für die IT“ bezeichnet.