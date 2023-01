Softwareanbieter Investor Elliott steigt offenbar bei Salesforce ein

San Francisco Der aktivistische Investor Elliott Management Corp. ist einem Zeitungsbericht zufolge mit mehreren Milliarden Dollar bei dem SAP-Rivalen Salesforce eingestiegen. „Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Salesforce, um den Wert zu realisieren, der einem Unternehmen seiner Größe angemessen ist“, sagte Jesse Cohn, geschäftsführender Partner bei Elliott, gegenüber der Zeitung „Wall Street Journal“ (WSJ).

Elliott und Salesforce reagierten nicht sofort auf Anfragen, unter anderem der Nachrichtenagentur Reuters. Die Marktkapitalisierung von Salesforce liegt derzeit bei 151 Milliarden US-Dollar. 2021 betrug sie 300 Milliarden und sank seitdem beträchtlich. Im Oktober war Starboard Value bei dem Unternehmen aus San Francisco als Investor eingestiegen.

Anfang des Jahres hatte Salesforce einen Abbau von zehn Prozent seiner mehr als 73.000 Stellen angekündigt. In den vier Jahren zuvor hatte das Software-Unternehmen seine Mitarbeiterschaft fast verdreifacht, unter anderem durch den Kauf des Messaging-Dienstes Slack. Zwischen Januar 2020 und Oktober 2022 kamen 30.000 neue Mitarbeiter hinzu. Seitdem sind die Verkaufszahlen eingebrochen und mehrere Manager haben Salesforce verlassen, unter anderem der Ko-CEO Bret Taylor.

Der Hedgefonds Elliott ist bekannt dafür, als Investor starken Druck auf unternehmerische Entscheidungen auszuüben, unter anderem bei Paypal, Pinterest und Western Digital. Zuletzt hatten die US-Amerikaner den Leverkusener Konzern Bayer dazu aufgefordert, seine Pharma- und Agrarchemie-Sparten voneinander zu trennen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ein Analyst des Nachrichtendienstes Bloomberg äußerte sich nicht überrascht über den Einstieg von Elliott. Das Engagement des Hedgefonds könne Salesforce helfen, sich auf organische Verkaufssteigerungen und die Erhöhung der Margen zu fokussieren. Auch mit einem Wechsel an der Spitze des Unternehmens sei zu rechnen.

Auch andere Fonds mischen sich zunehmend in die Entscheidungen derjenigen Unternehmen ein, in die sie investiert sind. Vor allem angelsächsische Hedgefonds wollen sich zunehmend in die Industrie einkaufen und dann auf Änderungen der bisherigen Strategie drängen.

Mehr: Aktivistische Aktionäre greifen an der Börse zu