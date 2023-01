Softwarehersteller Absturz an der Börse: Wie Suse-Chefin Melissa Di Donato die Trendwende erreichen will

Düsseldorf Investoren des Softwareherstellers Suse brauchen gute Nerven: Die Kapitalmärkte haben die Aktie über Monate abgewertet, im September fiel der Aktienkurs auf ein Allzeittief. Am Donnerstag legte der SDax-Konzern dann Zahlen fürs vierte Quartal sowie einen neuen mittelfristigen Ausblick vor – am Nachmittag stand ein Minus von mehr als fünf Prozent auf der Kurstafel. Knapp 17 Euro kostete die Aktie.

Das Unternehmen, seit Mai 2021 an der Börse, vermeldete zwar positive Nachrichten. Suse erreichte das Umsatzziel, schrieb im operativen Geschäft wieder einen Gewinn und stellte mittelfristig eine höhere Profitabilität in Aussicht. Doch die Aktionäre störten sich daran, dass der Cashflow nicht so hoch ausfiel wie erhofft.

Suse-Chefin Melissa Di Donato ist jedoch überzeugt, dass sie gute Argumente gegen die Börsenskepsis hat. „Die Technologiebranche steht stark unter Druck, aber Suse zählt zu den Unternehmen, die ein robustes Geschäftsmodell haben“, sagte die US-Amerikanerin dem Handelsblatt.

Die Kunden ließen sich zwar mehr Zeit für ihre Entscheidungen, stoppten ihre Projekte aber nicht. „Da wir uns auf unternehmenskritische Aufgaben konzentrieren, konnten wir die Situation recht gut meistern.“

Anders als in Technologieunternehmen wie Microsoft, Amazon oder Salesforce stünden daher auch keine Einschnitte bei der Belegschaft an. „Wir planen zurzeit keine Entlassungen“, erklärt Di Donato. Nach der Neuausrichtung des Vertriebs steige gerade die Produktivität. In einigen Bereichen stelle das Unternehmen weiter ein, besonders in der Softwareentwicklung.

Kostenlose Software als Geschäft

Suse, 1992 in Nürnberg als „Gesellschaft für Software und Systementwicklung“ gegründet, hat ein Geschäftsmodell rund um Open-Source-Software wie das Betriebssystem Linux aufgebaut. Den Code entwickelt eine Community von Programmierern, er steht unter freier Lizenz zur Verfügung – jeder kann ihn kostenlos für eigene Zwecke nutzen.

Der IT-Spezialist passt die Lösungen für den Einsatz in Firmen an und bietet zusätzliche Dienstleistungen an. Dazu zählen Wartung und Kundendienst, Beratung oder Training. Das ist ein lukratives Geschäft: Mehr als 60 Prozent der 500 größten Konzerne zählen zu den Kunden, viele davon schließen mehrjährige Verträge ab.

Das meistgenutzte Produkt ist ein Betriebssystem für Server, auf dem beispielsweise SAP-Systeme oder andere geschäftskritische Anwendungen laufen. Mit diesem Kerngeschäft erwirtschaftete Suse im vergangenen Geschäftsjahr bis Ende Oktober einen bereinigten Umsatz von 506 Millionen Dollar, ein Plus von acht Prozent.

Daneben baut Suse ein Geschäft mit neuen Technologien auf. Dazu zählt ein Programm, das die Datenverarbeitung in der Cloud erleichtert – Container-Management nennen Experten diese Disziplin. Dafür hat der deutsche Softwarehersteller 2020 eigens den US-Anbieter Rancher Labs übernommen. Im vergangenen Geschäftsjahr legte der Umsatz um 60 Prozent auf 59 Millionen Dollar zu.

Vertriebschaos im Zukunftsgeschäft

Nach dem Börsengang wusste Suse mit diesem Mix zu überzeugen, der Aktienkurs stieg Ende 2021 auf bis zu 40 Euro. Seither hat sich die Stimmung jedoch verändert: Im vergangenen Jahr ging es immer weiter abwärts – nach der Senkung der Prognose stürzte der Kurs an einem Tag sogar um mehr als 30 Prozent ab.

Die schwache Entwicklung führt Michael Schäfer, Fondsmanager bei Union Investment, auf zwei wesentliche Ursachen zurück. Zum einen leide Suse darunter, dass Investoren gerade die meisten Technologieunternehmen scheuen.

Zum anderen zeige der Softwarehersteller eine Schwäche im Zukunftsgeschäft, beobachtet Schäfer: Der Zukauf Rancher Labs, der Lösungen für die Datenverarbeitung in der Cloud anbietet, entwickle sich schwächer als am Kapitalmarkt erwartet. „Da hat Suse nicht geliefert“, sagt der Fondsmanager.

Di Donato führt die Probleme auf den Vertrieb zurück. Nach der Übernahme integrierte das Management die Verkaufsteams von Rancher Labs in den Konzern – dadurch fehlten Experten für die erklärungsbedürftige Technologie.

Mittlerweile gibt es für das Zukunftsgeschäft wieder eine eigenständige Einheit, die neue Kunden gewinnen soll. Die Managerin sieht die jüngsten Quartalszahlen als Beleg, dass die Umstrukturierung wirkt.

Investitionen in „Megatrends“

Und Suse baut das Geschäft mit neuen Technologien aus. „Wenn sich die Situation an den Märkten verschlechtert, hinterfragt die Finanzwelt alle Investitionen“, erläutert Di Donato. Der Konzern habe daher im vergangenen Jahr einige langfristige „Megatrends“ in den Mittelpunkt der Strategie gestellt.

Die Verlagerung von IT in die Cloud ist und bleibt ein wichtiges Thema – der Konzern bietet sowohl die Infrastruktur als auch Software für die Verwaltung von Cloud-Anwendungen an. Hinzu kommt die dezentrale Datenverarbeitung, beispielsweise in Autos oder Maschinen, von Experten als Edge-Computing bezeichnet. Das Unternehmen hat deswegen im Oktober Suse Edge 2.0 vorgestellt, eine Plattform für das Management von derartigen vernetzten Geräten.

Das neue Segment ist zwar deutlich kleiner, es trägt aber überdurchschnittlich zum Wachstum bei – und damit zur Entwicklung an der Börse. „Es macht für die Bewertung einen riesigen Unterschied, ob ein Unternehmen um die zehn Prozent Wachstum erreicht oder sich Richtung 20 Prozent entwickelt“, erklärt Fondsmanager Schäfer.

„Wenn Suse das Geschäft von Rancher Labs nicht hinbekommt, zählt das Unternehmen eher zur ersten Kategorie.“ Für die Nerven der Aktionäre dürfte das entscheidend sein.

