Softwarehersteller Auch ohne Uni-Abschluss: SAP senkt Einstellungshürden wegen Fachkräftemangel

In Deutschland fehlen einer Studie zufolge branchenübergreifend 137.000 IT-Fachkräfte. SAP will nun auch Entwicklern ohne akademischen Abschluss einen Einstieg ermöglichen.

Frankfurt Im Kampf gegen den Fachkräftemangel will SAP künftig auch Bewerber ohne Uni-Examen akzeptieren. „Gerade Entwicklerinnen und Entwickler haben ihre Fähigkeiten oft erlernt, ohne einen universitären Abschluss vorweisen zu können“, sagte Sabine Bendiek, Personalchefin des Softwarehauses, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Magazin „Capital“.

Daher würden Einstellungskriterien überarbeitet. Details stünden allerdings noch nicht fest.

Einer Studie es Digitalverbands Bitkom zufolge, dessen Vizepräsidentin Bendiek ist, fehlen in Deutschland derzeit 137.000 IT-Fachkräfte. Der Mangel erstrecke sich über alle Branchen.

„Deswegen sehen wir trotz der ökonomisch schwierigen Umstände eine bleibend hohe Nachfrage nach Menschen mit digitalen Fähigkeiten“, fügte die SAP-Managerin hinzu. Auch ihr Unternehmen stelle weiter ein, allerdings „mit großer Disziplin“.

