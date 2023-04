Softwarehersteller Cloudgeschäft von SAP wächst kräftig – Aktie legt deutlich zu

Düsseldorf Trotz makroökonomischer Unsicherheiten ist SAP robust ins neue Jahr gestartet: Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Euro und damit etwas mehr als von Analysten erwartet. Dazu trug besonders das Geschäft mit Clouddiensten bei, in dem der Dax-Konzern ein Plus von 24 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro verbuchte.

Bereinigt um Sondereffekte zog der operative Gewinn im ersten Quartal ebenfalls zweistellig an. Die „hohe Wachstumsdynamik im Cloudgeschäft“ setze sich fort und trage damit zum starken Anstieg von Umsatz und Betriebsergebnis bei, erklärte SAP-Vorstandssprecher Christian Klein bei der Veröffentlichung der Zahlen am Freitag.

Das wirtschaftliche Umfeld sei zwar schwierig. „Die Kunden sind unter Kostendruck“, so Klein. SAP helfe Unternehmen aber, Geschäftsprozesse zu automatisieren und Geschäftsmodelle zu verändern. Auch das Thema Nachhaltigkeit sei wichtig – der Konzern will mit seiner Software beispielsweise die CO2-Bilanzierung ermöglichen.

Davon profitierte SAP mit dem Kernprodukt S/4 Hana, mit dem Unternehmen zentrale Geschäftsprozesse wie Finanzen, Logistik und Beschaffung steuern. Der Erlös mit der Cloudversion stieg um 77 Prozent auf 716 Millionen Euro. Für die nächsten zwölf Monate hat SAP insgesamt Cloudaufträge im Wert von 11,15 Milliarden Euro in den Büchern stehen, 25 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Das Geschäft mit Softwarelizenzen, das im Cloudzeitalter als Auslaufmodell gilt, entwickelte sich zu Jahresbeginn besser als erwartet: Der Erlös fiel moderat um 13 Prozent auf 276 Millionen Euro.

SAP habe einige große Verträge abschließen können, die schon eine Weile in Verhandlung gewesen seien, sagte Finanzchef Dominik Asam dem Handelsblatt. „Wir halten das aber eher für eine zeitliche Verschiebung als für eine grundsätzliche Änderung des Trends.“

Hohe Kosten für Restrukturierung und Compliance

Allerdings belasteten Sondereffekte das Betriebsergebnis, die IFRS-Kennzahl sank um 45 Prozent auf 803 Millionen Euro. So musste SAP angesichts des zuletzt höheren Aktienkurses 553 Millionen Euro mehr für anteilsbasierte Vergütungen einplanen. Hinzu kamen 260 Millionen Euro Kosten für eine Restrukturierung, bei der bis zu 3000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollen.

Darüber hinaus bereinigte SAP das Ergebnis um 170 Millionen Euro für nicht näher benannte Compliance-Angelegenheiten. Die Rückstellung zeige die Fortschritte „bei unseren unermüdlichen Bemühungen, diese Dinge hinter uns zu lassen“, sagte Asam, ohne Details zu nennen.

Im kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht schrieb SAP, dass es Untersuchungen der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC sowie des US-Justizministeriums gebe. Diese stehen nach Informationen aus Konzernkreisen unter anderem im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen in Südafrika.

Das Geschäft der Tochterfirma Qualtrics rechnete SAP aus dem Ergebnis heraus. Der Softwarehersteller hatte kürzlich angekündigt, die Mehrheitsbeteiligung an den Finanzinvestor Silver Lake und den Pensionsfonds CPP zu verkaufen. Der Abschluss der Transaktion wird fürs zweite Halbjahr erwartet.

Das Geschäft von Qualtrics weist SAP bis zum Verkauf als nicht fortgeführt aus. Das Unternehmen, das eine Cloudplattform für Onlinemarktforschung anbietet, erwirtschaftete im ersten Quartal 374 Millionen Euro Umsatz – den überwiegenden Teil mit Cloudprodukten – und 104 Millionen Euro Gewinn nach Steuern.

Aktie profitiert von Analystenurteilen

Angesichts des Verkaufs passte SAP die Prognose fürs laufende Jahr etwas nach unten an: Die Clouderlöse sollen um 1,3 Milliarden Euro geringer ausfallen und in einer Spanne von 15,3 Milliarden bis 15,7 Milliarden Euro liegen. Beim Betriebsergebnis erwartet der Konzern eine Einbuße von 200 Millionen Euro.

Die SAP-Aktie lag nach Veröffentlichung der Zahlen zunächst im Minus, zog später aber kräftig an und notierte am Freitagnachmittag mehr als fünf Prozent im Plus bei gut 121 Euro. In den vergangenen Wochen hatte die Aktie bereits deutlich an Wert gewonnen. Der Softwarehersteller profitiert davon, dass Technologiewerte nach einer Schwächephase wieder gefragt sind.

Zudem sind die Finanzanalysten zunehmend optimistisch, was die Geschäfte des Dax-Konzerns betrifft. Goldman Sachs etwa erwartet, dass das erste Quartal die Widerstandsfähigkeit des Cloudgeschäfts beweist. Mehrere Investmentbanken haben daher ihre Kursziele angehoben, was die Nachfrage an der Börse steigert.

Erstpublikation: 21.04.23, 08:11 Uhr.