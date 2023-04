Softwarehersteller Cloudgeschäft von SAP wächst kräftig

SAP-Zentrale in Walldorf

Der Dax-Konzern will im laufenden Jahr die Profitabilität deutlich steigern.

Düsseldorf Trotz makroökonomischer Unsicherheiten ist SAP robust ins neue Jahr gestartet: Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Euro und damit etwas mehr als von Analysten erwartet. Dazu trug besonders das Geschäft mit Clouddiensten bei, in dem der Dax-Konzern ein Plus von 24 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro verbuchte.

Bereinigt um Sondereffekte stieg der operative Gewinn ebenfalls zweistellig. Die „hohe Wachstumsdynamik im Cloudgeschäft“ setze sich fort und trage damit zum starken Anstieg von Umsatz und Betriebsergebnis bei, erklärte SAP-Vorstandssprecher Christian Klein bei der Veröffentlichung der Zahlen am Freitag.

Allerdings belasteten hohe Kosten das Betriebsergebnis. So musste SAP angesichts des zuletzt höheren Aktienkurses mehr für anteilsbasierte Vergütungen einplanen. Hinzu kamen 260 Millionen Euro Kosten für ein Restrukturierungsprogramm sowie 170 Millionen Euro für eine nicht näher benannte Compliance-Angelegenheit das Betriebsergebnis. Die IFRS-Kennzahl sank daher um 45 Prozent auf 803 Millionen Euro.

„Unsere Ergebnisse schaffen eine solide Grundlage für unseren Ausblick für das Gesamtjahr und ermöglichen uns, 2023 zu profitablem Wachstum zurückzukehren“, erklärte Finanzchef Dominik Asam.

Das Geschäft der Tochterfirma Qualtrics rechnete SAP aus dem Ergebnis heraus. Der Softwarehersteller hatte kürzlich angekündigt, die Mehrheitsbeteiligung an den Finanzinvestor Silver Lake und den Pensionsfonds CPP zu verkaufen. Der Abschluss der Transaktion wird fürs zweite Halbjahr erwartet. Das Geschäft von Qualtrics weist SAP bis zum Verkauf als nicht fortgeführt aus. Das Unternehmen, das eine Cloudplattform für Onlinemarktforschung anbietet, erwirtschaftete im ersten Quartal 374 Millionen Euro Umsatz – den überwiegenden Teil mit Cloudprodukten – und 104 Millionen Euro Gewinn nach Steuern.

Angesichts des Verkaufs passte SAP die Prognose fürs laufende Jahr etwas nach unten an: Die Clouderlöse sollen um 1,3 Milliarden Euro geringer ausfallen und in einer Spanne von 15,3 bis 15,7 Milliarden Euro liegen. Beim Betriebsergebnis erwartet der Konzern eine Einbuße von 200 Millionen Euro.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen sank der SAP-Kurs Freitagmorgen zunächst um zwei Prozent auf knapp 113 Euro. In den letzten Wochen hatte die Aktie deutlich gewonnen. Der Softwarehersteller profitiert davon, dass Technologiewerte nach einer Schwächephase wieder gefragt sind.

Zudem sind die Finanzanalysten zunehmend optimistisch, was die Geschäfte des Dax-Konzerns betrifft. Goldman Sachs etwa erwartet, dass das erste Quartal die Widerstandsfähigkeit des Cloudgeschäfts beweist. Mehrere Investmentbanken haben daher ihre Kursziele angehoben, was die Nachfrage an der Börse steigert.

