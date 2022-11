Softwarehersteller „Microsoft nutzt die eigene Dominanz“ – Cloudanbieter rund um Amazon reichen Kartellbeschwerde bei der EU ein

Microsoft-Büro in Köln (Archiv)

Düsseldorf Die strategische Neuausrichtung von Microsoft gilt eine Erfolgsgeschichte. Binnen wenigen Jahren ist der Softwarehersteller zum einem der weltgrößten Clouddienstleister geworden. Einige Konkurrenten werfen dem Konzern jedoch vor, durch unfaire Geschäftspraktiken Marktanteile zu gewinnen – und reichen nun nach Handelsblatt-Informationen bei der Europäischen Kommission eine Kartellbeschwerde ein.

„Microsoft nutzt die eigene Dominanz bei Produktivitätssoftware, um europäische Kunden zur eigenen Cloud-Infrastruktur Azure zu lenken, zulasten europäischer Cloud-Infrastrukturanbieter und Nutzer von IT-Dienstleistungen“, heißt es in dem Dokument des Verbands Cispe, der sich als Interessensvertretung europäischer Clouddienstleister sieht, aber auch den globalen Marktführer Amazon Web Services (AWS) zu den Mitgliedern zählt.

Es gebe eine ganze Reihe von wettbewerbswidrigen Praktiken, sagte Cispe-Generalsekretär Francisco Mingorance dem Handelsblatt. Im Kern gehe es um die Lizenzbedingungen von Microsoft: So verlange der Konzern einen Aufschlag, wenn andere IT-Anbieter das Programmpaket Office 365 mit Anwendungen wie Word, Excel und Powerpoint über ihre eigenen Cloudinfrastrukturen anbieten, wie das häufig geschieht.

Microsoft widersprach gegenüber dem Handelsblatt der Darstellung: „Die Lizenzänderungen, die wir in diesem Herbst eingeführt haben, bieten Kunden und Cloud-Anbietern auf der ganzen Welt noch mehr Möglichkeiten, unsere Software in der Cloud zu betreiben und anzubieten.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Wir sind weiterhin bestrebt, berechtigte Bedenken bezüglich der Lizenzierung auszuräumen und ein wettbewerbsfähiges Umfeld zu unterstützen, in dem alle Anbieter florieren können“, erklärte ein Konzernsprecher.

Nach der Jahrtausendwende stand Microsoft bereits im Fokus der amerikanischen und europäischen Wettbewerbspolitik – damals ging es um die Bündelung des Betriebssystems Windows mit dem Browser Internet Explorer.

In den vergangenen Jahren bemühte sich das Management um Satya Nadella jedoch um ein gutes Auskommen mit den Behörden. Nun dürfte der Druck wieder zunehmen: Einschließlich der neuen Beschwerde laufen in Brüssel derzeit vier Verfahren, allerdings teils in frühen Phasen.

Microsoft begegnet den Vorwürfen freundlich

Der aktuelle Fall hat eine längere Vorgeschichte. 2021 reichte eine Gruppe europäischer Cloudanbieter, darunter die Cispe-Mitglieder Aruba und OVH Cloud, bei der Europäischen Kommission eine Kartellbeschwerde ein.

Microsoft gab sich konziliant: „Nicht alle dieser Behauptungen sind zutreffend, aber einige schon“, erklärte Präsident Brad Smith. Als Reaktion kündigte der Konzern fünf „European Cloud Principles“ samt einer „besseren Unterstützung für europäische Cloudanbieter“ an.

So überarbeitete der Konzern im August die Lizenzbedingungen, die für die Nutzung von Produkten wie Windows Server in der Cloud gelten. Davon ausgenommen sind indes die großen Konkurrenten, darunter Cispe-Mitglied Amazon.

Aus Sicht des Verbands hat sich die Situation jedoch nicht verbessert, Cispe-Generalsekretär Mingorance bezeichnet die Änderungen als „Nebelkerze“, zumal die Bedingungen selbst für erfahrene Anwälte nur schwer zu verstehen seien. Die Kritik lässt sich grob in drei Kategorien zusammenfassen.

Erstens: Microsoft verschafft sich nach Einschätzung von Cispe über die Bündelung von Produkten Vorteile gegenüber der Konkurrenz. So ist der Speicherdienst Onedrive eng mit dem Betriebssystem Windows und der Bürosoftware Office 365 verknüpft.

Microsoft verschafft sich nach Einschätzung von Cispe über die Bündelung von Produkten Vorteile gegenüber der Konkurrenz. So ist der Speicherdienst Onedrive eng mit dem Betriebssystem Windows und der Bürosoftware Office 365 verknüpft. Zweitens: Der Konzern betreibe Preisdiskriminierung, moniert die Organisation. Es sei etwa billiger, Office 365 in der Cloud von Microsoft zu betreiben als über die Infrastruktur eines anderen Anbieters. Das „macht es weitaus günstiger, alles auf Azure zu kaufen“, sagte Mingorance.

Der Konzern betreibe Preisdiskriminierung, moniert die Organisation. Es sei etwa billiger, Office 365 in der Cloud von Microsoft zu betreiben als über die Infrastruktur eines anderen Anbieters. Das „macht es weitaus günstiger, alles auf Azure zu kaufen“, sagte Mingorance. Drittens: Mehrere vertragliche und technische Details erschweren der Konkurrenz das Geschäft. So müssten Clouddienstleister die Daten neuer Kunden nun an Microsoft weitergeben, sagte der Manager – „eine extrem besorgniserregende Anforderung“.

Cispe will die eigene Rolle als Beschwerdeführer nutzen, um eine Regulierung zu forcieren. Die Organisation formulierte 2021 gemeinsam mit dem französischen IT-Anwenderverband Cigref „zehn Prinzipien für eine faire Softwarelizenzierung“. Diese sollen Grundlage für eine Auditierung von Softwarelizenzbedingungen sein, mit der ein unabhängiges europäisches Aufsichtsgremium beauftragt sein soll.

Marktanteil in fünf Jahren verdoppelt

Microsoft zählt zu den großen Anbietern von IT-Infrastruktur sowie darauf aufbauenden Plattformdiensten in der Cloud. Kunden können Speicherplatz und Rechenleistung mieten, dazu Daten mit Künstlicher Intelligenz analysieren oder den Betrieb von Apps steuern, ohne dafür einen eigenen Server in Betrieb zu nehmen.

AWS hat dieses Prinzip erfunden und ist mit 33,6 Prozent Marktanteil die Nummer eins, wie aus einer Studie von Synergy Research hervorgeht. Microsoft hat in den vergangenen Jahren aber deutlich aufgeholt und kommt mittlerweile auf 21,2 Prozent Marktanteil, fast doppelt so viel wie noch vor fünf Jahren. Dahinter liegt Google mit 10,5 Prozent.

Europäische Unternehmen tun sich dagegen schwer. Anbieter wie OVH und Ionos vermelden zwar wachsende Kundenzahlen, und SAP bietet neben Softwarelösungen aus der Cloud eine Plattform für die Erweiterung der eigenen Programme an, die mehr als eine Milliarde Euro Umsatz einbringt. In der Tabelle von Synergy sind diese Werte aber fast nur ein Rundungsfehler.

Cispe warnt angesichts dieser Entwicklung vor einem „Niedergang des europäischen Cloud-Infrastruktursektors“. Florierende Anbieter seien „ein wesentliches Element zur Förderung europäischer technologischer Innovation und Exzellenz und zur Gewährleistung strategischer Autonomie in der Cloud“. Zur Rolle von Mitglied AWS, das ebenfalls aus den USA stammt, äußerte sich der Verband nicht.

Mehr: „Microsoft benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen“ – IT-Konzerne erhöhen Softwarepreise kräftig