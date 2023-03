Softwarehersteller Neue Plattform: SAP will am Datenboom mitverdienen

Viele Firmen betreiben großen Aufwand, um Daten aus verschiedenen Quellen intelligent zu nutzen. SAP vermarktet die neue Plattform Datasphere als Lösung.

Der Softwarehersteller hat ein neues Datenmanagementsystem entwickelt. (Foto: imago/R. Wittek) SAP-Zentrale in Walldorf

Düsseldorf Öl, Gold oder ein anderer Rohstoff? Es gibt viele mehr oder weniger passende Vergleiche, welche Rolle Daten in der modernen Wirtschaft spielen. Was Berater schon seit Jahren auf ihre Folien schreiben, wird in Unternehmen mittlerweile zur Realität. Viele Firmen investieren kräftig in die Sammlung und Auswertung von Informationen und stellen Chief Digital Officer ein.

In diesem umkämpften Markt will sich SAP mit einer neuen Generation des Datenmanagements profilieren. Der Softwarehersteller hat am Mittwoch unter dem Namen Datasphere ein System angekündigt, das Geschäftskunden die Verarbeitung und Analyse geschäftskritischer Informationen erleichtern soll. Anders gesagt: Der Konzern will den Goldgräbern mehr Schaufeln verkaufen.

Bisher sei die Nutzung von Daten in der Unternehmenswelt komplex, da diese in einer Vielzahl von Systemen gespeichert seien, sagte SAP-Technikchef Jürgen Müller. „Für unsere Kunden ist es eine Herausforderung, einen ganzheitlichen und integrierten Überblick über ihre Geschäftsabläufe in Echtzeit zu bekommen“, sagte der Vorstand.