Softwarehersteller Russland-Rückzug belastet Geschäft: SAP senkt Gewinnprognose

Walldorf Trotz des Rückzugs aus Russland und der konjunkturellen Unsicherheit kommt SAP mit der Umstellung des Geschäftsmodells voran. Im zweiten Quartal steigerte der Dax-Konzern die Erlöse mit Cloud-Produkten um 34 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 24 Prozent. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Beide Werte übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Der Rückzug aus Russland und Belarus belastet den Softwarehersteller allerdings erheblich. Das Betriebsergebnis sank von Anfang April bis Ende Juni um 32 Prozent auf 637 Millionen Euro, hauptsächlich wegen Sondereffekten aus der Geschäftsaufgabe. „In diesem Quartal haben wir die größten Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bereits erfasst“, sagte Finanzchef Mucic.

Fürs gesamte Jahr senkte der Dax-Konzern deswegen die Gewinnprognose: Die Spanne für das Betriebsergebnis liegt am mittleren Punkt um 250 Millionen Euro niedriger. Neben dem Ukraine-Krieg führte Mucic das starke Wachstum des Cloud-Geschäfts an, das zulasten des Lizenzverkaufs geht – hier realisiert der Konzern die Profite direkt.

Das zweite Quartal sei gut gewesen, betonte Vorstandssprecher Christian Klein, „trotz der herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Situation“. Die Umstellung des Geschäftsmodells gehe schneller voran als gedacht – die Cloud-Dienste seien erstmals in einem Quartal die größte Umsatzquelle.

SAP kündigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an, dieses Mal im Wert von 500 Millionen Euro. Die Papiere werden für anteilsbasierte Vergütungsprogramme eingesetzt. Angesichts der Schwäche der Märkte handle es sich um „eine opportune Gelegenheit“, sagte Finanzchef Mucic.

Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich verloren

SAP leidet unter der schwachen Entwicklung an den Börsen, die Technologieunternehmen besonders stark trifft. Die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 28 Prozent an Wert verloren, am Donnerstag ging sie mit gut 90 Euro aus dem Handel. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 112 Milliarden Euro zählt der Softwarehersteller nicht mehr zu den 100 wertvollsten Konzernen der Welt.

Analysten sehen in der SAP-Aktie aber Potenzial, gerade nach dem deutlichen Rückgang in den vergangenen Monaten. Mehrere Finanzexperten haben in den vergangenen Wochen zwar angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds die Bewertung nach unten angepasst, die meisten empfehlen den Dax-Konzern aber weiterhin zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 117 Euro.

