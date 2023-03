Softwarehersteller SAP könnte mit Qualtrics 12,4 Milliarden Dollar erlösen

Der Online-Marktforscher Qualtrics gehört für SAP nicht mehr zum Kerngeschäft. Wenn der Verkauf gelingt, würde der Softwarehersteller einen guten Schnitt machen.

SAP hatte Ende Januar angekündigt, Qualtrics zum Verkauf zu stellen. (Foto: dpa) SAP-Unternehmenszentrale in Walldorf

Düsseldorf Der geplante Verkauf des Tochterunternehmens Qualtrics könnte SAP eine üppige Summe einbringen: Die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake hat gemeinsam mit einem kanadischen Pensionsfonds 18,15 Dollar pro ausstehender Aktie geboten, in Summe rund 12,4 Milliarden Dollar (11,6 Milliarden Euro).

Man habe bis zum 15. März eine Exklusivitätsvereinbarung geschlossen, um die Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen, erklärte Qualtrics am Montag in einer Mitteilung an die amerikanische Börsenaufsicht SEC. Ein Abschluss der Transaktion könne nicht garantiert werden. Silver Lake hält bereits knapp 4,2 Prozent der Anteile.

Der Dax-Konzern erklärte, dass eine Transaktion „für beide Unternehmen einen erheblichen Wert freisetzen kann“. Die letztgültige Entscheidung stehe aber „unter dem Vorbehalt der finalen Vertragstexte, der Zustimmung des Aufsichtsrats der SAP SE und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden“.