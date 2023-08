Eine Mitarbeiterumfrage zeigt: Das Vertrauen der SAP-Beschäftigten in den Vorstand schwindet. Sie klagen über zu wenig Geld – und Einschränkungen im Saunabetrieb.

Das SAP-Topmanagement bekommt von der Belegschaft schlechte Noten. (Foto: SAP) Christian Klein

Düsseldorf Strategieveränderung, Stellenabbau, Sparprogramm: Für viele SAP-Mitarbeiter sind es unruhige Zeiten, trotz der ordentlichen Geschäftsentwicklung. Das Vertrauen der Belegschaft in den Vorstand um Christian Klein ist in den letzten Monaten deutlich gesunken – und in der Zentrale ist die Skepsis besonders groß.

So bewerten viele Mitarbeiter SAP zwar als attraktiven Arbeitgeber. Der Aussage „Ich habe volles Vertrauen in den Vorstand“ stimmten weltweit aber lediglich 65 Prozent zu, neun Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor.

Am Stammsitz in Deutschland bekommt das Topmanagement noch schlechtere Noten. Weniger als die Hälfte (47 Prozent) der Befragten in der Konzernmutter SAP SE sprechen dem Vorstand das volle Vertrauen aus. Das geht nach Handelsblatt-Informationen aus Daten hervor, die der Konzern im April erhoben und kürzlich im Intranet veröffentlicht hat.

