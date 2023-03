Softwarehersteller SAP stellt Produktpaket für Mittelstand vor

SAP versucht es einmal mehr mit dem Mittelstand: Ein neues Produktpaket soll die Einführung von Cloudprodukten erleichtern. Experten sehen aber Herausforderungen.

Der Softwarekonzern unternimmt einen neuen Versuch, den Mittelstand für seine Produkte zu gewinnen. (Foto: dpa) SAP-Zentrale in Walldorf

Düsseldorf In seiner 51-jährigen Geschichte hat SAP mehrfach versucht, den Mittelstand zu gewinnen – mit durchwachsenem Erfolg. Nun startet der größte deutsche Softwarehersteller eine neue Initiative: Unter dem Namen „Grow with SAP“ vermarktet der Konzern ein Produktpaket, das primär auf Unternehmen mit 500 oder mehr Mitarbeitern zielt.

Die Initiative soll Kunden erleichtern, S/4 Hana Cloud einzuführen, ein betriebswirtschaftliches Programm für Aufgaben wie Rechnungswesen, Logistik oder Beschaffung, das in der Public Cloud läuft, also in Rechenzentren von SAP. Es handle sich um ein „maßgeschneidertes Angebot“, das mittelständischen Unternehmen helfe, „ihr Geschäft auszubauen“, erklärte SAP-Chef Christian Klein.

Der Manager will damit eine neue Zielgruppe für SAP gewinnen. Die Produkte des Softwareriesen für die Steuerung der Geschäftsprozesse – im Fachjargon ERP genannt – gelten in internationalen Konzernen als Standard. Mittelständler und Start-ups verwenden dagegen häufig die Lösungen anderer Hersteller, in diesem Segment ist SAP nur ein Anbieter unter vielen.