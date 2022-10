Softwarehersteller SAP trotzt der Wirtschaftskrise – und stellt steigende Gewinne in Aussicht

Inflation und Konjunktursorgen verschaffen SAP Nachfrage: Viele Kunden wollen mithilfe des Softwareherstellers effizienter werden. Ein gutes Zeichen für Aktionäre.

Der Manager stellt für das kommende Jahr deutlich steigende Gewinne in Aussicht. (Foto: via REUTERS) SAP-Chef Klein (Archiv)

Düsseldorf Seit SAP vor zwei Jahren eine neue strategische Ausrichtung angekündigt hat, steht der Aktienkurs des Softwareherstellers unter Druck. Selbst das kräftige Wachstum des Cloudgeschäfts in den vergangenen Monaten, das die Strategie an sich bestätigte, konnte Aktionäre und Analysten nur bedingt überzeugen – sie forderten mehr Belege.

Vorstandssprecher Christian Klein hofft, dass nun ein „wichtiger Wendepunkt“ erreicht ist. Im dritten Quartal übertraf der Softwarehersteller sowohl mit Erlös als auch Umsatz im Cloudportfolio die Erwartungen der Finanzanalysten.

Es war die wichtigste Einnahmequelle. Nach der Veröffentlichung am Dienstag zog der Aktienkurs in der Spitze um sechs Prozent auf gut 97,30 Euro an, mehr als bei keinem anderen Mitglied der Dax 40.