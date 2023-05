Softwarehersteller Silver Lake gegen Bain Capital: Bieterkampf um Software AG

Um das Darmstädter Unternehmen bahnt sich ein Bieterwettkampf an.

Frankfurt Für die Zukunft der Software AG hat Vorstandschef Sanjay Brahmawar einen klaren Plan: Er will den TecDax-Konzern weiter umbauen – am liebsten abseits der Börse. Der Manager unterstützt daher ein Übernahmeangebot der Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake. Der Investor aus dem Silicon Valley könne als Partner helfen, das „volle, langfristige Potenzial“ des Geschäfts zu erreichen, wie er kürzlich sagte.

Ob Software AG und Silver Lake diesen Plan umsetzen können, wird sich bald zeigen. Nach einer Prüfung der Finanzaufsicht Bafin ist in den nächsten Tagen mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlagen zu rechnen. Anschließend beginnt die Annahmefrist, die den Unternehmen zufolge vier bis zehn Wochen dauern wird.

Beschlossene Sache ist der Deal damit jedoch nicht. Denn in den vergangenen Tagen bekam Silver Lake offenbar Konkurrenz. Erst machte über die Finanznachrichtenagentur Bloomberg die Meldung die Runde, dass der Investor Bain Capital ein Angebot von 34 Euro pro Aktie abgegeben habe. Wenige Stunden später erhöhte Silver Lake die eigene Offerte, allerdings nur von 30 auf 32 Euro – und signalisierte so, nicht in ein Wettbieten einsteigen zu wollen.

Das Spiel mit den Erwartungen ließ sich an der Kurstafel ablesen. Die Aktie des SDax-Konzerns stieg am Donnerstag zunächst um rund fünf Prozent auf mehr als 35 Euro und lag damit deutlich über den Angeboten der beiden Private-Equity-Firmen. Am Freitag sank sie im Tagesverlauf wieder unter 33,50 Euro.

Ein Angebot mit Bedingungen

Trotz dieser neuen Entwicklungen bleibt die Software AG bei ihrem Votum für eine Übernahme durch Silver Lake. Es habe ein „vorläufiges, unverbindliches Angebot eines US-Software-Wettbewerbers“ gegeben, teilte der Konzern mit. Nach Prüfung verschiedener Kriterien – neben dem Preis etwa die „Transaktionssicherheit“ und die „strategische Sinnhaftigkeit“ – habe der Vorstand sich mit dem Investor auf den höheren Angebotspreis geeinigt.

Dabei dürften mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Zunächst der Preis: Das Angebot von Bain Capital ist nach Handelsblatt-Informationen aus Branchenkreisen zweistufig. Der Investor bietet die in den Medien kolportierten 34 Euro nur, wenn es zu einem Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag kommt. Sonst liegt das Angebot bei den 32 Euro, die nun auch Silver Lake bietet.

Anders gesagt: Da sich Silver Lake bereits ein Aktienpaket von 30,1 Prozent gesichert hat, kann sich Bain Capital nur noch mit Zustimmung des Konkurrenten die Mehrheit sichern, was der aber per Pressemitteilung ausschließt. Bain war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ein weiterer Entscheidungsgrund dürfte sein, dass Silver Lake und Software AG sich bereits gut kennen. Der Investor ist seit 18 Monaten am Softwarehersteller beteiligt und unterstützt im Grundsatz den Kurs des Managements, den Softwarehersteller „als eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt weiterzuentwickeln“, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Pläne von Bain Capital dürften anders aussehen. Die Private-Equity-Gesellschaft ist Mehrheitseigner von Rocket Software, einem Spezialisten für Firmensoftware von der amerikanischen Ostküste – und der ist nach Handelsblatt-Informationen aus Finanzkreisen an einem Zusammenschluss mit der Software AG interessiert. Die Portfolios ergänzten sich gut, heißt es.

Bei einer Fusion mit Rocket Software dürften die Veränderungen für die Software AG noch größer ausfallen als bei einer Übernahme durch Silver Lake. Der Investor warnte auch – nicht uneigennützig – vor dem Verkauf an „einen ausländischen Wettbewerber und den damit verbundenen nachteiligen sozialen Auswirkungen“.

Nun entscheiden die Aktionäre über den weiteren Verlauf. Für Silver Lake sind die Voraussetzungen gut, 50 Prozent plus eine Aktie zu erhalten. Der Investor hat sich nach eigenen Angaben 30,1 Prozent der Anteile gesichert, davon 25,1 Prozent über ein Aktienpaket der Software-AG-Stiftung. In der Stiftung gilt Firmengründer Peter Schnell als maßgebliche Person.

Hinzu kommt eine Wandelanleihe aus dem Jahr 2021, die sich in einen Aktienanteil von zehn Prozent tauschen ließe, allerdings zu einem Preis von 46 Euro. In seiner Mitteilung von Donnerstag nannte der Investor dies ebenso als mögliche Option wie eine Rückzahlung.

Doch auch Bain Capital ist noch nicht ganz aus dem Spiel. Das Unternehmen aus Boston hat laut Stimmrechtsmitteilungen 4,51 Prozent der Aktien erworben und sich weitere 5,51 Prozent über sogenannte Total Return Swaps gesichert, also über Leihgeschäfte mit Banken. Bain Capital hält also insgesamt gut zehn Prozent der Anteile an Software AG. Was der Investor damit vorhat, hat er bisher nicht öffentlich erklärt.

