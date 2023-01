Softwarehersteller Teamviewer wächst stärker als erwartet – Aktie mehr als sechs Prozent im Plus

Düsseldorf Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage hat Teamviewer das vergangene Jahr mit kräftigem Wachstum abgeschlossen. Der Softwarehersteller steigerte sowohl den Verkauf als auch den Gewinn stärker als von den Analysten erwartet. Nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen stieg der Aktienkurs am Mittwoch um bis zu 6,5 Prozent auf 13,84 Euro.

„Wir sind stolz auf diese beeindruckende Teamleistung, wobei wir uns auch der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten bewusst sind“, erklärte Finanzchef Michael Wilkens in einer Mitteilung. Der Konzern gehe von einer „weiterhin hohen Nachfrage“ nach seinen Lösungen aus.

Teamviewer steigerte die Billings – also in Rechnung gestellte Umsätze – im vierten Quartal um 24 Prozent auf 191 Millionen Euro, währungsbereinigt um 20 Prozent. Im gesamten Jahr erwirtschaftete der MDax-Konzern ein Plus von 16 Prozent auf 635 Millionen Euro und erreichte damit die im Sommer gesenkte Prognose für die zentrale Kennzahl. Der Umsatz stieg 2022 auf 566 Millionen Euro, ein Plus von 13 Prozent.

Auch die Profitabilität entwickelte sich besser als am Kapitalmarkt erwartet. Der bereinigte Gewinn (Ebitda) lag im vergangenen Jahr „am oberen Ende“ der Prognosespanne von 45 bis 47 Prozent – trotz des teuren Sportsponsorings, das Teamviewer reduzieren will, und trotz des inflationsbedingten Kostendrucks.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Eines dürften viele Aktionäre allerdings kritisch bewerten: Finanzchef Wilkens kündigte „zusätzliche Investitionen in Forschung und Entwicklung“ an, um das Lösungsangebot „weiter zu stärken“. Details dürfte das Management am 7. Februar bei der Veröffentlichung der vollständigen Jahreszahlen nennen.

>> Lesen Sie hier: Deutsche Unternehmen entdecken das Metaverse – auch Teamviewer

Die Ankündigung bedeute ein Risiko für die Margenentwicklung, erklärte der Finanzanalyst Toby Ogg von JP Morgan. Die Profitabilität ist bei Teamviewer ein sensibles Thema, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren massiv in neue Produkte, Übernahmen und Marketingdeals investiert hat. Prominentes Beispiel ist das Sponsoring des Premiere-League-Clubs Manchester United, das allerdings bald beendet werden soll.

Teamviewer entwickelt Software für die Fernwartung und Vernetzung von Computern und Maschinen. Als die Coronapandemie für eine Sonderkonjunktur sorgte, investierte das Management massiv. Die hohen Wachstumshoffnungen haben sich jedoch nicht erfüllt. Die Aktie stürzte nach mehreren Gewinnwarnungen von fast 55 Euro im Sommer 2020 bis auf 7,67 Euro im Herbst 2022 ab.

Das jüngste Wachstum nährt die Hoffnung auf eine Trendwende – trotz des rauen Börsenklimas für Technologieunternehmen. Seit Jahresbeginn liegt der Kurs rund 14 Prozent im Plus, seit dem Allzeittief im Oktober 2022 sogar rund 80 Prozent. Die Aktie des Softwareherstellers sei mit Blick auf nachhaltiges Wachstum nach wie vor attraktiv, urteilte die britische Investmentbank Barclays nach Veröffentlichung der Zahlen.

Mehr: Drei Faktoren, die Teamviewer für eine Trendwende braucht.