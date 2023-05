Der Softwarehersteller hat mehrere Belege geliefert, dass seine neue Strategie funktioniert. Allerdings muss er die Kosten in den Griff bekommen – und die Kundenzufriedenheit steigern.

Die Profitabilität ist so niedrig wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr. (Foto: Imago) SAP im Bilanzcheck

Düsseldorf Wenn SAP am Donnerstag zur Hauptversammlung lädt, dürfte die Stimmung unter den Aktionären entspannt sein. Die Zweifel an der strategischen Neuausrichtung sind leiser geworden, was sich am Aktienkurs ablesen lässt.

Er steht mit gut 123 Euro so hoch wie seit Ende 2021 nicht mehr, mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 150 Milliarden Euro darf sich der Softwarehersteller wieder wertvollster Konzern im Dax nennen.

Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit hat es SAP in den vergangenen Monaten geschafft, die Erwartungen am Kapitalmarkt zu erfüllen – anders als mancher Wettbewerber. Nach zwei Jahren der Stagnation verzeichnete der Softwarehersteller ein deutliches Wachstum, 30,9 Milliarden Euro Umsatz bedeuteten ein Plus von elf Prozent. Die Produkte aus der Cloud, die der Konzern als Zukunftsgeschäft deklariert, trugen dazu maßgeblich bei.

