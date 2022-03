Softwarekonzern Abschied von einer Konstante: Finanzchef Mucic verlässt SAP

Nach 26 Jahren im Unternehmen ist Schluss: Finanzchef Luka Mucic verlässt SAP überraschend. Dabei dürften seine eigenen Ambitionen eine Rolle spielen.

Nach 26 Jahren im Unternehmen endet der Vertrag Ende März 2023. (Foto: imago images/sepp spiegl) SAP-Finanzvorstand Luka Mucic

Düsseldorf Luka Mucic hat zahlreiche Kollegen kommen und gehen sehen. Im Vorstand von SAP ist der Finanzchef, der seit 2014 im Amt ist, die Konstante. Bei der Vertragsverlängerung des Managers 2020, als SAP mit der Coronakrise und Personalquerelen zu tun hatte, sprach Aufsichtsratschef Hasso Plattner daher von einem „klaren Signal der Stabilität in unsicheren Zeiten“.

Doch nun geht der Manager überraschend selbst: Der Aufsichtsrat habe sich mit dem Manager einvernehmlich darauf geeinigt, erklärte der Softwarehersteller am späten Freitagabend nach Börsenschluss in einer Pflichtmitteilung – ein Zeitpunkt, an dem Konzerne gerne mal schlechte Nachrichten veröffentlichen.

Mucic, dessen Vertrag bis 2026 laufen sollte, werde seine Tätigkeit als Finanzchef noch bis zum 31. März 2023 „in vollem Umfang“ wahrnehmen, die Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet, erklärte SAP. Kurz: Der Abschied des Finanzers soll kein Vakuum hinterlassen.

