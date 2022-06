Softwarekonzern Microsoft senkt Prognose: Währungseffekte kosten fast eine halbe Milliarde Dollar

San Francisco Ungünstige Wechselkurse stimmen den Softwarekonzern Microsoft vorsichtiger. Wegen Belastungen durch Währungseffekte kalkuliert der Konzern laut einer Mitteilung vom Donnerstag nun im letzten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Umsatz von 51,94 Milliarden bis 52,74 Milliarden Dollar. Bisher waren es 52,4 bis 53,2 Milliarden Dollar.

Als Grund führte Microsoft negative Auswirkungen von Wechselkursen in einer Größenordnung vom 460 Millionen Dollar an. Auch die Prognose für den Nettogewinn korrigierte der Konzern um 250 Millionen Dollar nach unten auf einen Korridor von 16,85 Milliarden Dollar bis 17,43 Milliarden Dollar. Die Aktien fielen zum Handelsstart um knapp drei Prozent und erholte sich dann leicht.

Microsoft-Finanzchefin Amy Hood hatte schon im April vor negativen Auswirkungen von Kursschwankungen gewarnt: „Wir gehen davon aus, dass die sonstigen Erträge und Aufwendungen einen negativen Wert in Höhe von 50 Millionen Dollar aufweisen werden, der die Auswirkungen der Neubewertung der Wechselkurse aufgrund der Marktbedingungen im April widerspiegelt.“

Wie es abseits der Wechselkurseffekte lief, gab Microsoft nicht bekannt. Der Dollar hat wegen der Leitzinswende in den USA im Vergleich zu vielen Währungen stark zugelegt. Im vorangegangenen Quartal hatte ein starkes Cloud-Geschäft dem Konzern noch zu deutlich mehr Umsatz und Gewinn verholfen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Unternehmen konnte sich dabei auf die Cloud-Dienste seiner Azure-Plattform verlassen, die vielen anderen Firmen und Apps IT-Dienste und Speicherplatz im Netz liefert. Aber auch das Geschäft rund um die Spielkonsole Xbox sowie mit Hardware-Produkten wie Surface-Tablets wuchs.

Internationale Technologie-Konzerne haben in den vergangenen Monaten einen Einbruch ihrer Bewertungen an der Börse erlebt. Das Minus bei Microsoft betrug rund 20 Prozent im Vergleich zum Höchststand im Dezember. Der Windows-Konzern steht damit vergleichsweise solide dar. Der Facebook-Konzern Meta Platforms hatte etwa rund die Hälfte an Marktkapitalisierung im Vergleich zum Höchststand im vergangenen Jahr eingebüßt.

Mit Agenturmaterial

Mehr: Werben um IT-Fachkräfte: Microsoft erhöht Gehälter kräftig