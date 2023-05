Für Konzernchef Christian Klein ist KI ein Schlüsselelement für den zukünftigen Erfolg des Softwareriesen. Dabei setzt SAP nun stark auf Microsoft.

Orlando Der deutsche Softwarekonzern SAP schließt eine weitere wichtige Partnerschaft zum Einsatz Künstlicher Intelligenz. Das SAP-Management kündigte am Montag in Orlando an, künftig mit Microsoft zusammenzuarbeiten und KI-Sprachmodelle des US-Konzerns in seine Produkte zu integrieren.

Als erste konkrete Anwendung nennt SAP den Einsatz auf der Personalplattform „Success Factors“. „Die heutige Ankündigung ist nur ein Beispiel dafür, wie wir es Unternehmen ermöglichen, das Potenzial generativer KI voll auszuschöpfen“, erklärte SAP-Chef Christian Klein am Montag.

Personaler sollen in „Success Factors“ sich künftig auf Basis von Stellenprofilen automatisch Anzeigen formulieren lassen oder sich einen Fragenkatalog für ein Bewerbungsgespräch vorschlagen lassen können. Die Microsoft-Lösung „Viva Learning“ wird zudem personalisierte Schulungsvorschläge machen, die auf den Daten aus dem SAP-System beruhen.

SAP kooperiert bei KI bereits mit IBM und Google

